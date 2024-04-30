«سبينس» تعلن زيادة أسهم الطرح العام للمستثمرين الأفراد



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة​ سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي، استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.وقالت الشركة، في بيان، إن الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى تم زيادته من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 في المائة من إجمالي الأسهم مقابل 5 في المائة سابقًا من إجمالي الأسهم.

وأوضحت الشركة أن قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى، فيما سيبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة.

وتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93 في المائة من إجمالي الأسهم، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمس للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، فيما سيتم إغلاقه اليوم للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم «الخميس» الموافق 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.