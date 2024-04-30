شراكة استراتيجية بين «ماغناتي» و«أدنوك للتوزيع» - 0021

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون ماغناتي، لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، مع «أدنوك للتوزيع»، لتزويد العملاء بتجربة تسوق حديثة ومواكبة للمستقبل.يمثل هذا التعاون الاستراتيجي، خطوةً مهمةً نحو تحقيق نقلة نوعية في جميع محطات الخدمة ومتاجر واحة أدنوك، وذلك من خلال توفير نقاط بيع متطورة تعتمد على جهاز واحد من ماغناتي.. وتتميز منصات الدفع الجديدة بتوفير تسهيلات على مجموعة متكاملة من المعاملات.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «يسعدنا التعاون مع شركة أدنوك للتوزيع لبدء استخدام تقنيات الدفع، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي قمنا بتطويرها على امتداد شبكة أدنوك لمنافذ التجزئة.. وكنا حريصين على تطوير حلول مبتكرة تضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء أدنوك للتوزيع، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خيارات دفع سريعة وآمنة ومريحة.. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستحقق نقلة نوعية على مستوى تجربة الدفع في دولة الإمارات، ما يمهد الطريق أمام جيل جديد من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تثري أداء قطاع المدفوعات على المستويات كافة».

يمثل تطبيق هذه التقنية خطوة مهمة نحو خفض النفقات التشغيلية لشركة أدنوك للتوزيع، بما يتماشى مع التزام الشركة الاستراتيجي بالابتكار والاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماغناتي» في تعزيز مساعينا لتوحيد أجهزة الدفع الخاصة بالشركة، بحيث يتم دمج حلول الدفع والأعمال بسلاسة تامة.. وتماشياً مع التزامنا الراسخ بالابتكار والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوم أجهزة الدفع الجديدة أيضاً بتسهيل التعرف على لوحات المركبات، وتتيح للعملاء الطلب مباشرة من متاجر واحة أدنوك، بما يضمن تحقيق تجربة تسوق مميزة للعملاء.. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتنا الرائدة شركة تجزئة عالمية متخصصة في مجال التنقل، ومزوداً عالمياً للتجارب الرقمية المبتكرة للعملاء».

وقامت ماغناتي حتى اليوم بنشر أكثر من 10,000 نقطة دفع عبر محطات أدنوك في الإمارات.