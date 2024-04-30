«جمارك دبي» تضبط أكثر من 4 ملايين قطعة بضائع مقلدة

دبي (وام)

قالت جمارك دبي إن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها في الربع الأول من العام 2024 بلغ نحو 62 حالة نزاع فيما تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها شملت 4.364 مليون قطعة بقيمة 5.430 مليون درهم.

جاء ذلك في بيان ضمن احتفالها السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2024 تحت شعار "التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار".

حضر الاحتفال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف بجمارك دبي، وممثلون عن شركاء الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي في الدائرة.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: "تحرص جمارك دبي على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة".