14.2 مليار درهم إيرادات «إي آند» خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة "إي آند" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024، حيث سجلت المجموعة نمواً سنوياً في الإيرادات الموحدة بلغت نسبته 9 % لتصل إلى 14.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لتصل إلى 2.3 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 7 %.

وارتفعت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 3 %، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45 %.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت "إي آند الإمارات" نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2024، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 14.5 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 173 مليون، بزيادة قدرها 5 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند": «حققت "إي آند" أداءً قويًّا خلال الربع الأول من العام 2024؛ حيث وصلت أرباحها الصافية الموحَّدة إلى 2.3 مليار درهم، بنسبة نموٍّ سنوية بلغت 7 %. جاء هذا الأداء مدفوعًا بجهود كبيرة ومستمرة بذلتْها المجموعة على صعيد تطوير ركائز أعمالها الرئيسية وتنويعها، وتعزيز الابتكار في مختلف أعمالها، والبناء على ما تمَّ تحقيقه من إرثٍ من الريادة والإنجاز، وبما يُسهم في تعزيز مكانتها بصفتها مجموعةً عالمية رائدة للتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حرصت "إي آند" خلال الربع الأول من العام على مواصلة جهودها في تشكيل شراكات جديدة عبْر منظومة أعمالها، إلى جانب ريادتها في تطبيق التقنيات الناشئة التي من شأنِها المساهمة في تمكين المستقبل الرقمي. كما تؤكِّد المجموعة استمرارها في تسخير إمكانات التقنيات التحويلية لتمكين الملايين من العملاء حول العالم عبْر تنفيذ حلول مبتكَرة وسبَّاقة تدعم تطلعات المساهمين، وتُواكب توجُّهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الريادة في مختلف المؤشرات الرقمية».

من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «تُظهر النتائج المالية للربع الأول من هذا العام حجمَ ومستوى التطورات والإنجازات التي حقَّقتها "إي آند" خلال تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، كما تُظهر -في الوقت نفسه- صحةَ النَّهْجِ الذي تتبنَّاه المجموعة في أعمالها، والذي يركِّز على البناء والإضافة على ما تمَّ تحقيقه من نجاحات سابقة؛ حيث يُعد الأداء القوي الذي حقَّقته "إي آند" والمتمثل في نمو الإيرادات الموحَّدة بنسبة 9 %، لتصل إلى 14.2 مليار درهم، ونمو الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليار درهم، وبنسبة نموٍّ سنوية بلغت 3 %، شهادةً على نجاح التوجُّهات الاستراتيجية التي قُمنا بها، لا سيما من حيث تنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز علامتنا التجارية، وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية. إننا على ثقة بأن الأداء القوي الذي تَحَقَّقَ خلال الربع الأول من هذا العام يُعتبر نقطة انطلاق نحو بَذْلِ المزيد من الجهود التي سنسعى من خلالها إلى توفير قيمة مضافة لمساهمينا، علاوة على تمكين الأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها».

مجموعة "إي آند"

حصلت "إي آند" على لقب العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتؤكد مكانتها الريادية، كما واصلت مسار النمو من خلال الشراكات والتحالفات البارزة التي أبرمتها والتحديثات التي قامت بها على صعيد في البنية التحتية.

وفي الربع الأول من عام 2024، أعلنت "إي آند" وشركاؤها في التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات عن مشروع مشترك لتطوير نماذج لغوية كبيرة خاصة بشركات الاتصالات، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في خدمة العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وعلى هامش أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة والذي جرت فعالياته في برشلونة في أواخر شهر فبراير الماضي، أعلنت "إي آند" أيضاً عن تعهدها باستثمار 6 مليارات دولار أمريكي لصالح تحالف Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2024 و2026، لتحقيق التقدم التكنولوجي وتطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها المجموعة للأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها.

وأحرزت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند" تقدماً ملحوظاً في تسريع حلول الاتصال من خلال إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الكابلات البحرية. ومن المقرر أن تعمل الوحدة على إرساء الكابل البحري "أفريقيا 2"، ليكون أطول الكابلات البحرية التي تمر في دولة الإمارات. ووقعت المجموعة أيضاً شراكةً مع مجموعة " Ooredoo " في إطار نظام كابل بوابة الخليج (GGC-1)، الذي يربط مراكز البيانات في كل من أبوظبي والدوحة، بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات. كما أطلقت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في "إي آند" خدمة "الاتصال الذكي" الأولى من نوعها في المنطقة.

وشكلت "إي آند" مع شركة "المصرية للاتصالات" وشركة "تيلين" الإندونيسية وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى اتحاداً لتطوير مشروع الكابل البحري ICE IV، والذي يهدف للربط بسلاسة بين جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط. ووسعت "إي آند" شبكة مركز بياناتها "SmartHub" من الفئة Tier3 لتصل إلى أبوظبي، ما يوفر بنية تحتية متطورة تدعم المنظومة الرقمية في المنطقة بأكملها.

من جهة أخرى، أطلقت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند" نموذجاً جديداً لخدمات البيع بالجملة، وهو حل متكامل يزود شركات الشبكات الناشئة بخدمات مدارة بالكامل، ويتيح لهم الوصول إلى سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك خدمات التجوال الثنائي وخدمات التجوال كخدمة وخدمات البوابة الصوتية وخدمات بوابة A2P، بالإضافة إلى خدمات توصيل البيانات لتسريع الوصول إلى الإنترنت.

وتعاونت "إي آند" مع "فودافون" لتمكين المشغلين الآخرين من تطبيق حلول الاتصال الصوتي المدارة، ودعم متطلبات حركة المرور الصوتية الدولية. وتعاونت المجموعة أيضاً مع "ديل تكنولوجيز" لدعم شبكات "إي آند" للهاتف المتحرك في تحولها إلى التقنيات المفتوحة. وفي ذات الإطار أيضاً، وقعت "إي آند" اتفاقية مع هواوي للتعاون على تطوير شبكات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في دولة الإمارات.

ولدعم جهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد الكربوني، واصلت "إي آند" جهودها في الاستدامة من خلال تعاونها مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي لنشر أسطول مكون من 100 سيارة كهربائية.

وإدراكاً منها لأهمية الكوادر البشرية وفرق العمل في تحقيق النجاح، تسعى "إي آند" دائماً إلى توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لهم. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت المجموعة على شهادة "أفضل بيئة للعمل" من مؤسسة Great Place to Work®.

"إي آند الإمارات"

واصلت "إي آند الإمارات" صدارتها لقائمة أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم للعام 2024. كما قام مركز التميز التابع لشركة آباك بمنحها شهادة أيزو 37001: 2016 الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة، والتي تُعتبر علامة فارقة في تأكيد التزام الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية.

وباعتبارها شركة رائدة في شبكات الاتصال والتكنولوجيا، تمكنت "إي آند الإمارات" من استكمال تجربة شبكة النفاذ الراديوي السحابية، مما يوفر مزيداً من المرونة والابتكارات لتحسين أداء شبكة الجيل الخامس.

وأحرزت "إي آند الإمارات" إنجازاً هاماً في قطاع الاتصالات على صعيد الشرق الأوسط بإعلانها عن خططها لترقية شبكاتها لتوفير سرعات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية، وذلك عقب نجاح أول اختبار لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط والذي يتيح مستقبلاً سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة.

كما واصلت الشركة جهودها في قيادة الابتكار في السوق، حيث افتتحت فرعاً ثانياً لـ "EASE" في دبي مول، وهو متجر الاتصالات الذاتي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقد صُمم المتجر باستخدام أحدث التقنيات الرائدة لمساعدة العملاء للحصول على الخدمات بسلاسة. وتميز الربع الأول من العام 2024 بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية، والتي تعمل على تعزيز القيمة للشركاء وتحسين تجارب العملاء، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع "سيسكو" بهدف تقديم حلول اتصال متقدمة للشركات في الإمارات ودعمهم في رحلة تحولهم الرقمي. من جهة أخرى، أسهمت الشراكة مع شركة "المُتطورة للخدمات العقارية"، المُتخصّصة في تطوير المشاريع العقارية، في تعزيز الإطار الرقمي للشركة وتوسيع نطاق وصولها للعملاء من خلال منصات "إي آند الإمارات" الرقمية.

وإلى جانب ذلك، تعاونت "إي آند الإمارات" مع هواوي لاختبار جهاز التوجيه 800GE الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمثل خطوة كبيرة نحو نشر تقنية 800GE على أرض الواقع. وأصبحت "إي آند الإمارات" أول شركة خارج أمريكا الشمالية تنشر حلول Microsoft’s Azure Operator Nexus وAzure Operator 5G Core. وتعاونت "إي آند الإمارات" مع أمازون ويب سيرفيسز للارتقاء بتجارب عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعاونت "إي آند الإمارات" مع إريكسون لتنفيذ أحدث حلول إرون، لتعزيز إمكانات شبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى توفير تجارب محسنة للعملاء في دولة الإمارات مدعمة بالتكنولوجيا والأمن والتحديثات التشغيلية. ونجحت كلتا الشركتان أيضاً في إجراء مكالمة بيانات لشبكة الجيل الخامس باستخدام شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون في مختبر متخصص في دولة الإمارات.

كما تعاونت "إي آند الإمارات" و"نوكيا" في عرض تقنية تقسيم الشبكة متعددة الوصول هي الأولى من نوعها في مجال Multi-Access Edge Slicing على الشبكة مباشرةً. ووسعت شراكتها مع أوراكل لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا التعاون نشر مجموعات وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 GPU في منطقة Oracle Cloud Infrastructure المخصصة التي ستتم استضافتها في مراكز بيانات الشركة.

وفي خطوة رائدة من شأنها تعزيز الاتصالات العالمية، أصبحت "إي آند الإمارات" أول مشغل ينضم إلى خدمة الاتصال المباشر بالأجهزة (D2D) التي طورتها شركة الياه سات ، وذلك بهدف توفير مزايا الاتصالات الفضائية عبر الهواتف الذكية.

وكشفت "إي آند الإمارات" عن خطتي 5 جيجابت و10 جيجابت للإنترنت الأولى من نوعها في الدولة لتعزيز تجارب الأفراد. ومن المتوقع أن تساعد شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل الجديدة (FTTH) في تحسين تجربة الاتصال بسرعتها الفائقة. ولإحداث تحول جذري في قطاع الاتصالات، تعاونت "إي آند" الإمارات مع شركة "كورنينغ إنكوربوريتد" لتوفير خدمة الألياف الضوئية إلى اليخوت (FTTY) في مرسى ياس بأبوظبي. ويقدم هذا التعاون حلول الاتصال المتقدمة لـ 138 يخت مع كابلات الألياف الضوئية المتطورة التي تصنعها شركة كورنينغ، ما يوفر إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت إلى اليخوت على المرسى.

وأبرمت "إي آند الإمارات" شراكةً استراتيجية مع "كيزاد" لتطوير المنظومة الرقمية لمدينة رزين السكنية في أبوظبي وترقيتها بنحو كامل. وفيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس، أصدرت "إي آند الإمارات" تقريراً سلطت فيه الضوء على إمكاناتها في هذا المجال والتزامها وقدراتها بأن تكون في طليعة ريادة دولة الإمارات على صعيد شبكات الجيل الخامس.

إي آند الحياة

واصلت شركة "إي آند الحياة" في الربع الأول تبني رؤيتها المتمثلة في تبسيط الخدمات، وقامت بتحديث تطبيق e& money الذي أصبح تطبيق التكنولوجيا المالية الأول في دولة الإمارات من حيث عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

وتواصل "evision"، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في شركة "إي آند الحياة"، تعزيز وتطوير مكتبة المحتوى الخاصة بها لتلبية المتطلبات المتنوعة لجمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجلت الشركة في الربع الأول نمواً كبيراً تجاوز الرقم القياسي الذي سبق تسجيله والبالغ 5.5 مليون مستخدم. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى النجاح الملفت الذي حققته "STARZ ON"، منصة البث المدعومة بالإعلانات التابعة لشركة "evision"، والتي تم إطلاقها العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، عززّت "evision" مكانتها كشركة رائدة في تقديم مستويات رفيعة من الترفيه الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية احتياجات عشاق الرياضة والباحثين عن التشويق، وذلك من خلال إطلاق قناتي "Red Bull TV" و"DAZN Combat" على منصة "STARZ ON". وتعرض القناة أفضل نزالات الملاكمة والفنون القتالية المختلطة وغيرها من الرياضات القتالية. كما عرضت "STARZ ON" بطولة دوري الكريكيت الممتاز للسيدات في الهند للعام 2024 مباشرةً ومجاناً للارتقاء بتجارب محبي هذه الرياضة.

وعززت "evision" مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من خلال توسيع تعاونها الاستراتيجي مع "ديزني ستار". وبموجب هذه الشراكة، تقدم "evision" أفضل محتوى ترفيهي إلى جمهور شبه القارة الهندية، وذلك من خلال الحصول على حقوق حصرية لبث منافسات الكريكيت في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تقديمها لعروض "Hotstar" الخاصة في المنطقة.

وفي إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة "إي آند الحياة"، وقعت "evision" شراكة مع "Cricbuzz" لتوفير منافسات ألعاب الكريكيت في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت "evision" بالتعاون مع شركتي سوني بيكتشرز وMGM أمازون في إطار خدمات الفيديو حسب الطلب، ما يشير إلى تركيزها الدائم على تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عززت الشركة محفظة أعمالها من المحتوى الترفيهي العربي من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع منصة "نور بلاي"، لتقديم مجموعة فريدة من المحتوى المميز عبر منصات "إي آند"، بما في ذلك الدراما المصرية والتركية والرياضة وبرامج الطبخ ومحتوى الأطفال.

إي آند إنتربرايز

وأبرمت "إي آند إنتربرايز" اتفاقيتي تعاون بارزتين مع شركة "برجيل القابضة"، بما في ذلك إطلاق مشروع رائد لخدمات التطبيب عن بعد، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحويل نماذج التسليم، وذلك بهدف إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويقدم هذا التعاون نهجاً جديداً للرعاية الصحية يركز على تعزيز حلول الرعاية الصحية المستدامة وكفاءتها وإمكانية الوصول إليها.

كما واصلت "إي آند إنتربرايز" التزامها بتعزيز الإمكانات الرقمية للقطاعين العام من خلال مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون الجديدة التي أبرمتها في الربع الأول من العام.

وأعلنت "إي آند إنتربرايز" عن إطلاق الهوية التجارية الجديدة لمنصة UAE Trade Connect باسم "هايفن"، كجزء من التزامها بتوسيع نطاق حلولها المبتكرة والانتشار خارج دولة الإمارات، وكانت المنصة التي تعد المنصة التجارية الرقمية الأولى في الإمارات القائمة على استخدام تقنية (البلوك تشين) قد تمكنت في العام 2023 من تقييم معاملات تزيد قيمتها عن 116 مليار درهم، ما يشكل نحو 70 % من نسبة النمو السنوية لمعاملاتها.

وكشف تعاون الشركة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تمكنها من دعم رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية، بما في ذلك تطوير مشروع "نظام إدارة الزيارات والمقابلات المنزلية".

وتعاونت "إي آند إنتربرايز" مع شركة "SAS" لدعم الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وعززت الشركة أيضاً التزامها بتسريع المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مركز الملك عبد الله المالي ومؤسسة البيانات الدولية. وتستكشف الشراكة المشهد الرقمي الحالي في المملكة واستثمارات الشركة في المنطقة ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وباعتبارها الشريك الرسمي المضيف لقمة مؤسسة البيانات الدولية لمديري تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط 2024، جددت شركة "إي آند إنتربرايز" التزامها بقيادة التحول الرقمي في المنطقة، وركزت نقاشات القمة على دور قادة تكنولوجيا المعلومات في مشهد الأعمال الحالي الذي يتم فيه اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد.

إي آند إنترناشيونال

واصلت شركة "إي آند إنترناشيونال" توسيع نطاق برنامج شركاء الشبكة، الذي يهدف إلى تعزيز الفائدة والنمو المتبادل ليشمل المشغلين الآخرين. كما شهد الربع الأول من العام 2024 تحقيق خطوات كبيرة في هذا المجال، كانت أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Ncell" النيبالية. ويمتد برنامج شركاء الشبكة الآن ليشمل خمسة مشغلين في ستة بلدان.

بالإضافة إلى ذلك، دعّمت الشركة التزامها بتعزيز شبكات الاتصال لدى شركائها خلال المنتدى السنوي الثاني لمسؤولي الأعمال (CBO)، حيث تم توسيع برنامج "Partner Network Programme" عبر إضافة شركة "سوداتل" له.

من جهة أخرى، نجحت "PTCL" في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات توصيل الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) في باكستان. ويعد تصدر هذه الشركة للمشهد في هذا القطاع الحيوي شهادةٌ على بنيتها التحتية القوية وخدماتها المبتكرة. كما وتمكنت شركة "PTCL" من تعزيز مكانتها كمزودٍ موثوق للاتصال بالإنترنت عالي السرعة من خلال إعطاء الأولوية لنشر وتطبيق تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة ما يصب في مصلحة العملاء ويعزز تجربتهم.

إي آند كابيتال

ومنذ إطلاقها قبل عام، استثمرت "إي آند كابيتال" ما يقارب الــ 100 مليون دولار في أكثر 10 شركات مبتكرة عالمياً على الصعيد التكنولوجي، وبالشكل الذي يجعل من "إي أند كابيتال" المستثمر الأكثر نشاطاً في صناديق راس المال الاستثماري CVC في الشرق الأوسط.