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اقتصاد

24.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أبريل

24.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أبريل
1 مايو 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، سيولة ناهزت 24.3 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 17.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.15 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 8.23 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 455.2 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم بنهاية شهر أبريل الجاري، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و710.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 3.4 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة بلغت 1.45 مليار درهم، ثم «ملتبيلاي» مستقطباً 1.17 مليار درهم.
وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط جاذباً نحو 1.89 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 668.1 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً أكثر من 557 مليون درهم.

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