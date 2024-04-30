1.7 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية، إلى 1.724 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس بزيادة تتجاوز 30% مقارنة مع أول أمس، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات للربع الأول من 2024.

وفتحت الأسواق التداولات في المنطقة «الخضراء» وسط موجة ارتفاع خيمت على معظم الأسهم المتداولة، قبل أن تبدأ عمليات جني أرباح قبيل الإغلاق، أدت لكبح جماح المؤشرات العامة للأسعار.

وفي سوق العاصمة أبوظبي أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.045% عند مستوى 9067.42 نقطة، بعد أن كان المؤشر العام للسوق لامس حدود 9100 نقطة خلال الجلسة.

وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 1.217 مليار درهم بارتفاع تجاوز 300 مليون درهم فوق مستوى قيمة التداولات أول أمس، وشهدت الجلسة إبرام أكثر من 17 ألف صفقة تم من خلالها تداول نحو 301 مليون سهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 30 شركة مقابل تراجع أسعار 23 شركة فيما استقرت أسعار 56 شركة من دون تغيير مقارنة مع مستويات إغلاقها أول أمس.

وشهدت الجلسة دخولاً قوياً للمستثمرين الأجانب الذين سجلت محصلة تداولاتهم نحو 37 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ الأجانب على ما يقارب 32% من قيمة التداولات أمس في أبوظبي.

وفي سوق دبي المالي استقطب السوق نحو 507 ملايين درهم للتداول ، بارتفاع كبير مقارنة مع قيمة التداول أول أمس البالغة 335 مليون درهم. وشهدت الجلسة إبرام 10.8 ألف صفقة تم من خلالها تداول 255 مليون سهم تقريباً، وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.118% عند مستوى 4155.77 نقطة.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب أمس بلغت نحو 12 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي.