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اقتصاد

195 مليون درهم إيرادات «ايبيكس للاستثمار»

195 مليون درهم إيرادات «ايبيكس للاستثمار»
1 مايو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة ايبيكس للاستثمار، التابعة لمجموعة غذاء القابضة، ومقرها الرئيس في أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية عبر قطاعات أعمالها الثلاث الرئيسة: الخدمات، والبناء، والاستثمارات. وقال مارك بلاكويل، الرئيس التنفيذي، لشركة ايبكس: «تميزت شركتنا في عام 2023 بطابع التطور والتغيير، حيث نجحنا في تحقيق تحول شامل عبر مختلف شركاتنا التابعة ووضعنا أسساً قوية لضمان استمرارنا في تقديم عروض منافسة وعالمية المستوى لعملائنا والأسوق على حد سواء. وقد أدى ذلك إلى تغييرات جوهرية في جميع جوانب أعمالنا، ودفعنا لاتخاذ قرارات جريئة وصعبة، أسهمت في إرساء لبنات قوية لتسريع النمو وتعزيز التنوع».

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