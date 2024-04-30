مليار درهم صافي أرباح «بروج» في الربع الأول بنمو 37%

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بروج بي إل سي، «بروج»، نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي في صافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى مليار درهم بفضل العلاوات السعرية القوية، المدفوعة بالتركيز على قطاعات المنتجات عالية القيمة وإدارة التكلفة بكفاءة عالية.

وتواصل الشركة تحقيق مميزات تنافسية مهمة في أسواق النمو الرئيسة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل ما تقدمه من حلول متميزة تلبي احتياجات قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتغليف المخصص، والرعاية الصحية.. ونتيجةً لذلك، ارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين الذي تنتجه «بروج» لتصل إلى 222 دولاراً للطن، بزيادة قدرها 19%، مقارنة بالربع السابق، كما زادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 46% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 162 دولاراً للطن.

وخلال الربع الأول، انخفضت قاعدة التكاليف الإجمالية بنسبة 20% عن العام السابق، و18% عن الربع السابق لتصل إلى 2.7 مليار درهم، ما ساهم في إحراز تحسن في هوامش «بروج» الربحية الرائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 44%، ارتفاعاً من نسبة 40% التي سجلتها، خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتواصل الشركة الاعتماد على نهج منضبط في إدارة قاعدة التكاليف، عقب النتائج المميزة التي حققها «برنامج تعزيز القيمة»، خلال العام 2023، والذي تجاوز أهدافه المحددة، مسجلاً أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 2.2 مليار درهم خلال العام 2023.

وأكدت «بروج» مجدداً، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس الماضي، عزمها على دفع توزيعات أرباح جذابة بقيمة 4.8 مليار درهم في عام 2024، مدعومة بقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية استثنائية وميزانية عمومية قوية، كما تمثل توزيعات الأرباح عائداً جارياً بنسبة 6.5%، أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم الواحد.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، إن «بروج» تواصل تأكيد دورها الريادي القوي في هذا القطاع، وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير، بدءاً من الربحية والعلاوات السعرية المرتفعة وصولاً إلى المستويات التشغيلية المتميزة والكفاءة العالية في الأداء، لافتاً إلى أنه من خلال تحقيقها أرباحاً قوية في ظل ظروف الأسواق العالمية الصعبة، فقد أثبتت الشركة مرونة وسرعة كبيرة في التكيف.