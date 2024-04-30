477 مليون درهم توزيعات نقدية لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أول اجتماع للجمعية العمومية السنوي بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولي القياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنجاح في يونيو 2023.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات»، على توزيعات نهائية للأرباح النقدية بقيمة 477 مليون درهم، بمقدار 6.45 فلس لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية 2023.

كما سيكون مالكو الأسهم في «أدنوك للإمداد والخدمات» المسجلون في 9 مايو 2024 هم المؤهلون في توزيعات الأرباح النهائية. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «خلال العام الماضي، تجاوز الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات عرض الطلب بـ 163 مرة، ما يجعله الطرح العام الأولي الأكثر طلباً على مستوى العالم في عام 2023 أثناء الإدراج، وثاني أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه».

وأضاف معاليه: «نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في عامها الأول ككيان مدرج في سوق الأوراق المالية، في تحقيق نتائج مالية استثنائية، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 138% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 41% في الإيرادات على أساس سنوي، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم منذ إدراجه في يونيو وحتى نهاية العام، كما يفوق هذا الأداء بشكل كبير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي نما بنسبة 2% خلال الفترة نفسها».

وقال: «بفضل أدائنا المالي القوي، قادرون على استكشاف فرص النمو الاستراتيجي بفعالية.. في العام الماضي، قامت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بالتحرك نحو توسيع أسطولها من خلال استحواذها على أربع ناقلات نفط خام عملاقة جديدة، والتي تعمل بمحركات تعمل بالوقود المزدوج وتتمتع بالكفاءة البيئية العالية، كما تمت إضافة 8 منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة إلى أسطولنا، مما يعزز مكانتنا كمالك ومشغل لأكبر أسطول من هذه الفئة من المنصات في العالم. إضافة إلى ذلك، دخلنا سوق الهندسة والمشتريات والإنشاء من خلال حصولنا على عقد بقيمة 975 مليون دولار لبناء جزيرة اصطناعية في حقل زاكوم السفلي، كما نعزز هذه الإنجازات من خلال مبادراتنا الاستراتيجية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا، حيث نضع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتنا لتقديم الخدمات بكفاءة وأمان عاليين».

وأضاف: «أنه في وقت الطرح العام الأولي، قمنا بالإعلان عن استراتيجية نمو تحويلية تهدف إلى استثمار ما بين 4 و5 مليارات دولار أميركي في النفقات الرأسمالية العضوية حتى عام 2028.. والآن، بعد مضي أقل من عام، تتسارع طموحاتنا للنمو لتفوق هذا المستوى، مع استمرار شركة أدنوك للإمداد والخدمات في توسيع أسطولها وتعزيز بصمتها الجغرافية لتقديم خدمات بحرية عالمية المستوى لقاعدة عملائنا المتنامية».

وبعد إتمام الإدراج القياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات نتائج مالية متميزة، حيث سجلت زيادة بنسبة 138% في صافي الربح على أساس سنوي ليصل إلى2.277 مليون درهم، بالإضافة إلى تحقيق زيادة قدرها 41% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 10.118 مليون درهم.

وجددت الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية تأكيدها على الالتزام بمسيرتها التحويلية وتنفيذ استراتيجية طموحة للنمو تعد بخلق قيمة عالية للمساهمين على المدى الطويل.

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «لقد حققنا نتائج مالية استثنائية في عام 2023 نتيجة لاعتمادنا على استراتيجية النمو التحويلية، ونحن مستمرون في التزامنا بزيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح جاذبة للاستثمار.. وبينما نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، فإننا نواصل البناء على إنجازاتنا السابقة، مستفيدين بشكل واضح من عوامل تعزيز مسار النمو مثل توسيع نطاق خدماتنا الحالية، والاستثمار في قطاعات عمل جديدة، وتعزيز بصمتنا الجغرافية وقاعدة عملائنا العالمية، ومواصلة تطوير مهارات وقدرات موظفينا والقوى العاملة لدينا، مع الحرص الدائم على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%، وبتحقيق مستويات عالية من رضا العملاء باستمرار.. كما أننا سنواصل تنفيذ مبادراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة».

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5% على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم).. وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل منتظم مع مراعاة فرص النمو ذات القيمة المتراكمة.

وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم تسديد القسط الأول من الأرباح في الربع الرابع بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من السنة، على أن يتم تسديد القسط النهائي في الربع الثاني من السنة التالية بعد الإعلان عن نتائج النصف الثاني من العام.

ويشكل الابتكار التكنولوجي ركيزة أساسية في صميم استراتيجية «أدنوك للإمداد والخدمات» للنمو التحويلي، حيث تعتمد الشركة بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة والالتزام بمعاييرها بنسبة 100%.