النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل تخمة المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل.



وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.