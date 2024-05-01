«سبينس» تجمع 1.38 مليار درهم في طرحها العام الأولي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») في سوق دبي المالي.

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة («الأسهم»، كل «سهم») بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً.

وبلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

وبهذه المناسبة قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «يعكس الإقبال الهائل على الطرح العام الأولي، مع تسجيل فائض اكتتاب بواقع 64 مرة، مدى جاذبية العرض الاستثماري للشركة. وقد أتاحت سبينس للمستثمرين فرصة المشاركة في إدراج جذاب على مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات، وأن يصبحوا جزءاً من قصة نجاح خاضتها الشركة على مدى عقود لتصبح واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في الدولة. وقد رسّخت علامة سبينس التجارية مكانتها في الأسواق الحيوية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتيح لها الاستفادة من الظروف الإيجابية للاقتصاد الكلي في هذه المنطقة. ومع توسع شبكة متاجرنا وزيادة حضورنا عبر الإنترنت وسلسلة التوريد المتكاملة رأسياً، نملك اليوم سجلاً حافلاً بالأداء المالي المتميز مع معدل نمو ثابت على أساس المثل بالمثل وهوامش أرباح قوية. ونحن متحمسون لبدء فصل جديد في مسيرة الشركة مع قاعدة متنوعة من المساهمين المحليين والدوليين».واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لسبينس عند الإدراج حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى («المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة») بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

من المتوقع حالياً أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز «SPINNEYS» ورقم التعريف الدولي «AEE01377S248»، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.