«كيزاد» توقع 792 اتفاقية استثمارية لتخصيص 5 ملايين متر مربع



أبوظبي (وام)

أكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، نمو الطلب على المراكز الصناعية والتجارية المتكاملة في إمارة أبوظبي، حيث وقعت مجموعة كيزاد 792 اتفاقية، العام الماضي، تم بموجبها تخصيص مساحات من الأراضي بلغت مساحتها خمسة ملايين متر مربع «5 كيلومترات مربعة»، والذي يعد مؤشراً قوياً على دور قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية.

وقال الهاملي: إن مجموعة كيزاد تواصل التوسع وإضافة مساحات جديدة من الأراضي والمستودعات وتطوير البنية التحتية، وتوسيع عروض الخدمات لاستيعاب وتلبية احتياجات طيف واسع من الصناعات والشركات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتطوير مجمع مزدهر من الشركات ومناطق الأعمال، ضمن منظومة عمل متكاملة تضم أكثر من 2000 شركة في 12 منطقة اقتصادية.وأشار إلى أن هذه الشبكة الواسعة من المتعاملين تعزز التعاون والتكامل بين القطاعات وتحفز الابتكار، ضمن منظومة صناعية قوية، مما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في أبوظبي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أنه من ضمن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي أيضاً التعاقد مع عدد من كبار المستثمرين مثل «بران للأغذية» و«الغرير للأغذية» و«حديد الجزيرة» لتطوير مرافق إنتاج جديدة لها في كيزاد، ستتمكن من خلالها من توزيع منتجاتها في أسواق الخليج العربي والأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. علاوة على ذلك، نجحنا في زيادة نسبة إشغال المستودعات بعد مضاعفة طاقتها الاستيعابية، مقارنة بعام 2022، عبر تطوير مجمعات صناعية جديدة مثل مركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات أبوظبي، ومجمع المعادن.

وحول حجم مساهمة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في نمو إيرادات المجموعة وأثر هذا النمو في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، قال الهاملي: إن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبالأخص مجموعة كيزاد، ساهم بدور محوري في النمو الملحوظ لإيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2023، حيث سجل القطاع زيادة في الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.78 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام.