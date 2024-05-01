4.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية منذ بداية عام 2024، مع وصول صافي الأرباح إلى 4.2 مليار درهم وارتفاع الإيرادات إلى 8 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي يتبعها البنك.

ويتجسد الأداء الاستثنائي للبنك في نمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 8 مليارات درهم، مدفوعة بنمو الأعمال وقوة الميزانية العمومية وارتفاع هامش الفوائد، إضافة إلى الإيرادات غير المموّلة التي ساهمت بنسبة 39 في المائة، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج الأثر المحدود لضريبة الشركات التي تم اعتمادها مؤخراً في الدولة.. كما واصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر بنك في دولة الإمارات، كما في نهاية شهر مارس الماضي، مع وصول قيمة إجمالي الموجودات إلى 1.24 تريليون درهم «363 مليار دولار» والقروض إلى 508 مليارات درهم، والودائع إلى 803 مليارات درهم، وهي الأعلى في تاريخ البنك.

وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.4 في المائة، بما يتوافق مع توجهات البنك على المدى المتوسط الهادفة إلى الحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16 في المائة، وبما يعكس التزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

كما حافظ البنك على قوة السيولة والكفاءة التشغيلية، وعلى معدل 24 في المائة للمصروفات مقابل الإيرادات.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بهذه المناسبة: «يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج استثنائية ونمواً ملحوظا في الإيرادات مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتوسع الأعمال في جميع القطاعات، الأمر الذي ساهم في تعزيز أسسنا المالية وتجاوز موجودات المجموعة عتبة 1.2 تريليون درهم..ويبقى تركزينا موجهاً نحو مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية وتعزيز إمكاناتنا وكفاءاتنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».

وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققها بنك أبوظبي الأول منذ بداية 2024، تؤكد متانة المقوّمات التي يتمتع بها البنك وتعكس الأداء المتميز الذي حققه خلال عام 2023، وهو ما تجسد في نمو الأرباح والإيرادات والعمل المتواصل على تعزيز عامل المرونة في الأعمال.

ولفتت إلى استناد نجاحات البنك على الركائز القوية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما يتزامن مع نمو زخم الأنشطة الدولية للمجموعة.

وأضافت الرستماني: «نواصل وضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا، من خلال التركيز على اعتماد أحدث الابتكارات والتطورات التقنية إلى جانب تنويع قطاعات الأعمال والتركيز على التمويل المستدام، بأسلوب قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية».

من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «استهل بنك أبوظبي الأول هذا العام ببداية قوية، مع نمو مزدوج الأرقام في الإيرادات، وساهم هذا النمو في الحفاظ على مستويات تغطية قوية للمخصصات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة».

وأضاف أن البنك حقق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من عام 2024، بجانب الحفاظ على قوة الميزانية العمومية وقاعدة رأس المال والسيولة والمخاطر عالية الجودة.

وأكد التزام البنك بتحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة أكثر من 16 في المائة على المدى المتوسط، وهو ما تجسد في وصول هذه النسبة إلى 17.4 في المائة خلال الربع الأول من العام.

واستناداً إلى الزخم الكبير الذي شهده في عام 2023، واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق الإيرادات من مختلف قطاعات أعماله والأسواق التي يزاول أنشطته فيها.. وفي هذا السياق، ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 2.8 مليار درهم، في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية إيرادات بقيمة 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت الأسواق العالمية نمواً بنسبة 29 في المائة مقارنة مع إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 1.9 مليار درهم، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37 في المائة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وسجلت الخدمات المصرفية الخاصة الدولية نمواً في الإيرادات بنسبة 12 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 308 ملايين درهم.

وارتفعت إيرادات العمليات المحلية بنسبة 14 في المائة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 5.9 مليار درهم، في حين حققت العمليات الدولية نمواً بنسبة 33 في المائة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى ملياري درهم.