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اقتصاد

«ميرال» تنضم إلى قائمة «لينكدإن» لأفضل أماكن العمل في الإمارات

«ميرال» تنضم إلى قائمة «لينكدإن» لأفضل أماكن العمل في الإمارات
1 مايو 2024 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

حلّت ميرال، المتخصصة في مجال بناء وتطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، في موقع الصدارة ضمن قائمة «لينكدإن» لأبرز الشركات على مستوى إمارة أبوظبي في العام 2024، في حين دخلت قمن قائمة الشركات العشر الأوائل على مستوى دولة الإمارات.

وجاء اختيار ميرال في القائمة نظير حرصها على توفير بيئة عمل تدعم نمو وتطور ومشاركة وتمكين موظفيها.

وتساعد قائمة أبرز الشركات السنوية من منصة «أخبار لينكدإن» المهنيين على تحديد أفضل أماكن العمل التي تساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية، ويتم تصنيف الشركات بالاستناد إلى منهجية دقيقة مدعومة بالبيانات الحصرية للمنصة لتحليل المسارات الوظيفية لملايين المهنيين على مستوى العالم.

وتتكون المنهجية من ثماني ركائز تشمل القدرة على تحقيق التقدم، وتنمية المهارات، واستقرار الشركة، والفرص المهنية الخارجية، والتآلف في الشركة، والتنوع بين الجنسين الذكور والإناث، والخلفية التعليمية، بالإضافة إلى إقامة العاملين في البلد.

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وتوضح كل واحدة من هذه الركائز أحد عناصر التقدم الوظيفي ضمن الشركة، مما يوفر نظرة شاملة على التزام الشركة بتشجيع التقدم الوظيفي والتطوير.

بهذه المناسبة، قالت مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في ميرال: «يعكس هذا التكريم التزامنا بتمكين أعضاء فريقنا عبر إطلاق مبادرات مختلفة تضمن توفير بيئة داعمة ومجزية لهم. وننطلق في ذلك من إيماننا العميق بأهمية موظفينا ودورهم المحوري في نجاح شركتنا، ولذلك سنواصل الاستثمار في الموظفين عبر توفير بيئة عمل ديناميكية تمكنهم من تحقيق النجاح والازدهار».

وقدمت ميرال على مر السنوات سلسلة من المبادرات المؤثرة لتمكين موظفيها في جوانب عدة على المستويين المهني والشخصي، من بينها برامج الصحة والعافية، وباقات العروض والمزايا التنافسية، وأوقات العمل المرنة، وسياسات العمل عن بُعد، بالإضافة إلى توفير فرص التطوير والتدريب للمواهب.

وتركز ميرال على أنشطة الترفيه والمسرح والإنتاج، ويتجلى اهتمامها بتمكين الموظفين واضحاً في قيادة فرق الدعم والعمليات التشغيلية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة وغيرها الكثير من الوظائف المهمة. حصلت ميرال في الآونة الأخيرة أيضاً على شهادة «أفضل بيئة عمل» من Great Place to Work، مما يساهم في ترسيخ مكانتها بوصفها جهة عمل مفضلة للموظفين، وشريكاً موثوقاً في قطاع الترفيه والاستجمام والسياحة.

وتهدف قائمة أبرز شركات «لينكدإن» إلى توفير مصدر مفيد في جميع مراحل المسيرة المهنية للفرد. وفي عام 2024، سيتم نشر القائمة في 23 سوقاً عالمياً بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبرازيل، والمكسيك، وأستراليا، والهند، وسنغافورة، والنمسا، وبلجيكا، وأيرلندا، والسويد، وسويسرا، وإندونيسيا، وبولندا، وتركيا.

ميرال
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