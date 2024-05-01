«الدار» تطلق مشروع «آثلون» في دبي



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الدار العقارية «الدار»، اليوم، عن مشروعها الجديد «آثلون»، وهو أول مجمّع سكني من نوعه يجسد مفهوم «الحياة النشطة» في دبي.

وتطوّر الدار المشروع بالشراكة مع دبي القابضة، ويعتبر «آثلون» ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، وذلك بعد نجاح مشروعهما «جنان من الدار» الذي تم إطلاقه أواخر عام 2023.وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «يشكل إطلاق آثلون محطة مهمة في مسيرة توسعنا الطموحة بدبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع جنان من الدار العام الماضي، وفي ظل الطلب المتزايد الذي نشهده في دبي على المشاريع السكنية عالية الجودة من المستثمرين المحليين والدوليين، نحن على ثقة بأن المفهوم الفريد الذي يقدمه آثلون سيستقطب مجموعة واسعة من المستثمرين ومشتري المنازل، وسيضع معايير جديدة لترسيخ أسلوب حياة نشط ضمن المجتمعات السكنية».

ويتمتع مشروع «آثلون» بموقع مميز بجوار القرية العالمية، ويمتاز بأجوائه الراقية ومساحاته الخضراء التي يسهل الانتقال فيما بينها وتشجع القاطنين على تبني أسلوب حياة نشط - حيث تندمج المساحات الرياضية مع الممرات الخضراء والحدائق، مع توفير أنشطة مناسبة لكافة الأعمار والاهتمامات.

ويضم المجتمع أكثر من 10 كيلومترات من المسارات، مع مسار حلَقي لقيادة الدراجات الهوائية متصل مباشرة بمسار القدرة الشهير، مما يوفر تجارب غامرة لممارسة الجري وركوب الدراجات الهوائية وألواح التزلج والتدريب.

وتحيط بمتنزهات المشروع 1492 وحدة سكنية تتنوع بين منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، وفيلات مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وفلل فاخرة مكونة من أربع إلى ست غرف نوم.

وتماشياً مع التزام الدار بالاستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفري، ستركز في تطوير مشروع «آثلون» على مبادئ التصميم منخفض الكربون والموفر للطاقة، وسيتم اعتماد هذا النهج عبر استخدام مواد محلية المصدر بهدف تقليل البصمة الكربونية لأنشطة البناء، بالإضافة إلى تبني الممارسات المستدامة في عمليات البناء والتشييد.

وحصل مشروع «آثلون» على شهادة «ليد» البلاتينية المسبقة لاحتوائه على مجموعة من المزايا التي تؤهله لذلك مثل التجهيزات الموفرة للطاقة والمياه، ومرافق شحن السيارات الكهربائية، والأنظمة الذكية لإدارة النفايات، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام.

وحصل المشروع كذلك على تصنيف نجمتين من «فيتويل» - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية - مما يعزز قيمته الاجتماعية عبر معايير الصحة والرفاه وأنماط الحياة النشطة.من المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة الأولى من المشروع في 7 مايو بأسعار تبدأ من 2.8 مليون درهم.