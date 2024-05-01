مطارات دبي تنصح المسافرين بتخصيص وقت إضافي للسفر

دبي (الاتحاد)

نصحت مطارات دبي، المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي غدا الخميس، بالوصول إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ من موعد الرحلة، لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري نظرا لتقلبات الطقس المتوقعة.

كما نصحت مطارات دبي، بتخصيص وقت إضافي للقيام بإجراءات تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والصعود إلى الطائرة. وأفادت، في بيان صحفي اليوم، بأن استخدام التطبيقات الذكية يمكن المسافرين من الحصول على تحديثات حول حركة المرور والطرق البديلة، كما نصحت باستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين 1 ومبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، في حال تسنى لهم ذلك.

وأكدت مطارات دبي ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها، للتأكد من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.