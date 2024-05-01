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اقتصاد

36.5 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي خلال 4 أشهر

سوق دبي المالي
1 مايو 2024 18:26

دبي (وام)
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 36 ألفاً و553 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري 2024 بنمو 111% مقارنة بـ 17 ألفاً و358 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية ومن بينها «باركن» و«سبينس» وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

واستحوذت شركة «بي اتش ام» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 12752 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 10816 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 4741 حساباً، يليه «المشرق» للأوراق المالية بنحو 2065 حساباً، والدولية للأوراق المالية 1880 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1526 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 462 حساباً، و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 460 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.359 مليون صفقة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، على عدد 29.42 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 65.2 مليار درهم.

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 واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 25.05% أو ما يعادل 16.3 مليار درهم، ثم «بي اتش ام كابيتال» بحصة 11.44% توازي 7.47 مليار درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 6.35 مليار درهم أو ما نسبته 9.74%، و«أرقام سيكيورتيز» بـ5.7 مليار درهم بنسبة 8.84%.


 وجاءت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 2.89 مليار درهم أو ما نسبته 5.6%، و«أكس كيوب - صانع السوق» بنحو 3.18 مليار درهم وبنسبة 4.88%، و«الرمز كابيتال» بـ2.89 مليار درهم، بحصة 4.44% و«بي اتش ام - صانع السوق» بنحو 2.29 مليار درهم أو ما نسبته 3.52%.

سوق دبي المالي
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