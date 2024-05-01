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اقتصاد

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط
1 مايو 2024 18:32

دبي (الاتحاد)

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم في مقر ديوان وزارة المالية في دبي.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة المالية علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وناقش اللقاء أولويات مجموعة البنك الدولي وأبرز المشاريع التي يعمل عليها البنك في المنطقة، كما تم بحث تعزيز فرص التعاون المشترك.

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ورحب معالي الحسيني خلال اللقاء بعثمان ديون والوفد المرافق له، وهنأه بتعيينه نائباً لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي انطلاقاً من حرصها على إيجاد فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح دولة الإمارات والمنطقة، ويسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع مستقبل أفضل للمنطقة يعمّه الرخاء والاستقرار.

كما تربط دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع البنك بهدف تحقيق تكامل اقتصادي مستدام يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين. وتعد هذه الزيارة الأولى لعثمان ديون لدولة الإمارات بعد توليه منصبه الجديد، حيث يقوم بجولة تشمل عدداً من دول المنطقة.
     

وزارة المالية
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