1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت الأسهم المحلية تداولات بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار درهم خلال جلسة تداولات اليوم في سوقي أبوظبي ودبي، وسط أجواء من الترقب خيمت على المستثمرين، بانتظار نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وذلك لمعرفة الاتجاه العام للسياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة الأساس الذي مازال مستقراً عند أعلى مستوياته منذ 23 عاماً.

ومع أن الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من 2024 قدمت دعماً مهماً لمعنويات المستثمرين، ودفعت الأسواق للارتفاع عند الافتتاح أمس، إلا أن عمليات جني أرباح كبحت جماح الارتفاع وأعادت المؤشرات لتبقى قريبة من مستوياتها أول أمس.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة اليوم نحو مليار درهم، هي قيمة 533 مليون سهم تم تداولها من خلال إبرام نحو 19 ألف صفقة في سوق العاصمة أبوظبي.وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي أمس، على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.39% عند مستوى الإغلاق البالغ 9032.06 نقطة.

وكان المؤشر العام قد سجل أعلى مستوى له عند 9081 نقطة في النصف الأول من الجلسة، قبل أن تؤدي عمليات جني أرباح إلى عودة المؤشر للانخفاض في النصف الثاني من جلسة التداول.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 24 شركة، فيما أغلقت 36 شركة على انخفاض وتماسكت أسعار 50 شركة دون تغيير، وذلك مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية ليوم أمس.

وفيما يتعلق بتداولات الأجانب، فقد ظلت شبه مستقرة، إذ أن محصلة تداولاتهم في سوق أبوظبي اليوم، سجلت صافي بيع بقيمة 2 مليون درهم تقريباً.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات اليوم نحو 308 ملايين درهم تم تداولها من خلال 7900 صفقة أبرمت على أسهم 39 شركة شهدت تداولات خلال الجلسة، وتم تداول نحو 174 مليون سهم من أسهمها المدرجة بالسوق، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 14 شركة، مقابل تراجع أسعار 20 شركة، فيما أغلقت 5 شركات على استقرار، أي دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية ليوم أمس.

وأغلق المؤشر العام للسوق على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.54% عند مستوى الإغلاق البالغ 4133.31 نقطة.



وتظهر بيانات سوق دبي أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في السوق اليوم، سجلت 7.6 مليون درهم صافي شراء.