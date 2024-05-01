شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك»، و«جي 42»، و«بريسايت إيه آي هولدينغ بي ال سي» (بريسايت) اليوم عن هيكل جديد لملكية أسهم شركة «إيه آي كيو»، يتم بموجبه استحواذ «بريسايت»، على حصة 51% من أسهم «إيه آي كيو»، بينما تحتفظ «أدنوك» بملكية 49% من الأسهم (كانت «جي 42» تمتلك سابقاً حصة 40% و«أدنوك» 60% من أسهم الشركة).

وستواصل «إيه آي كيو» عملها بشكل مستقل مع الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتيحها «أدنوك» لتقديم حلول نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، وستخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة «بريسايت» والجهات التنظيمية المعنية.

وفي إطار الصفقة، ستحصل «أدنوك» على 4% من أسهم «جي42» في شركة «بريسايت»، مقابل نقل 11% من حصتها في شركة «إيه آي كيو».

ووفقاً للقيمة السوقية الحالية لشركة «بريسايت»، تُقدر قيمة «إيه آي كيو» بأكثر من 1.4 مليار دولار.

وسيشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مهمة رئيس مجلس إدارة شركة «إيه آي كيو»، بينما سيتولى معالي منصور المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت»، مهمة نائب رئيس مجلس إدارة «إيه آي كيو». وستجمع الصفقة بين حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها «إيه آي كيو» وتقنيات تحليل البيانات الضخمة متعددة القطاعات من شركة «بريسايت» وخبرتها في تطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الدولية، بهدف ترسيخ مكانة «إيه آي كيو» كمؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على مجال الطاقة. ومن خلال دمج تحليلات البيانات الضخمة وخدمات الذكاء الاصطناعي من «إيه آي كيو» و«بريسايت»، ستحقق الشركتان الكفاءة والتكامل التشغيلي إلى جانب تلبية مجموعة واسعة من متطلبات العملاء، وتقديم قيمة أكبر لدولة الإمارات، ولكل من «أدنوك» و«بريسايت» و«جي42».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، تركز "أدنوك" على ترسيخ مكانتها كأكثر شركة طاقة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، وتوفير إمدادات طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات للعالم بأسلوب أكثر ذكاءً.

وأضاف: ستسهم شراكتنا مع «بريسايت» في رفع كفاءة وقدرات «إيه آي كيو» وتعزيز طموح «أدنوك» في ريادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة الطاقة المستقبلية عبر الاستفادة من البيانات المتكاملة التي يتم الحصول عليها، بدءاً من غرفة التحكم وصولاً إلى اجتماعات مجلس الإدارة، ونحن واثقون من قدرة «إيه آي كيو» على الاستفادة من هذا التعاون لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق قيمة إضافية للوطن«. وتهدف «أدنوك» إلى تحقيق أكبر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات. وعلى مدى عقود، طورت «أدنوك» بنيتها التحتية الرقمية، مما مكنها من تسريع توسيع أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من الفرص غير المستغلة، وتوفير الطاقة بشكل مسؤول لتلبية احتياجات العملاء.

من جانبه، قال معالي منصور المنصوري: منذ انطلاقتها القياسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2023، نجحت بريسايت في تأسيس نفسها كعملاق دولي، متميزة بنمو متين وأرباح مستدامة وقدرتها الفائقة على جذب أبرز المواهب والعملاء من جميع أنحاء العالم، وتأتي صفقة اليوم لتفتح آفاقًا جديدة لـ«بريسايت» و«إيه آي كيو»، وتمكن الشركتين من تحقيق إمكانات نمو غير مسبوقة، مما يضعهما في موقع الريادة المحلية والعالمية».

من جهته، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي42»: تُظهر هذه الصفقة مجددًا قدرة «جي42» على تطوير الشركات وتمكينها من التميز التكنولوجي في مجالاتها، وخلق قيمة مضافة للمساهمين.



