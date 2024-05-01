الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%

مصرف الإمارات المركزي
1 مايو 2024 22:38

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%. 

 

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم. 

 

أخبار ذات صلة
2.96 تريليون درهم التحويلات المالية في سوق الإمارات
أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. 

 

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:38
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:17
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%
اليوم 22:38
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:28
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©