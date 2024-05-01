إطلاق مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة

الشارقة (الاتحاد)



وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية شراكة لإطلاق «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة».

وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات إلى تعزيز الرؤية الوطنية للابتكار في قطاع الصناعة، من خلال احتضان وتمكين نمو الشركات الصناعية الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية خلال «ملتقى التواصل والشراكة» من مصرف الإمارات للتنمية، دورة الشارقة، حيث وقع عليها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيتعاون الشركاء الثلاثة معاً على دعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في مجال الصناعة المتقدمة، وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والشركاء، من خلال مبادرات توفيق الأعمال وفعاليات التواصل، الأمر الذي يضمن حصول الشركات الناشئة على الموارد والعلاقات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

كما سيوفر «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة» مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الناشئة، بما في ذلك توفير الخبرات والمعارف، وإتاحة سبل الوصول إلى الأسواق، وتأمين فرص التمويل، مما يدعم قدرات تلك الشركات عبر مراحل نموها المختلفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يشمل تمويل أسهم تلك الشركات وخيارات التمويل متناهي الصغر لتغطية تكاليف شراء وتركيب الآلات، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المصرف وسياساته التمويلية.

أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأكثر تقدماً، فيقدم لها المصرف شروطاً تمويلية تفضيلية لشراء المعدات وتلبية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى تمويل المشاريع لتوسيع نطاق الأعمال، بما في ذلك فترات سماح طويلة تصل إلى عامين.

وبموجب الشراكة الجديدة أيضاً، ستعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تسهيل فرص دخول الأسواق والتصدير، وتوفير الخبرات الصناعية اللازمة للشركات ودعمها في إجراء أبحاث السوق، في حين سيعمل مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» على تنسيق برامج وعروض مركز التميز، وسيتولى مسؤولية اختيار الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتقديم برامج الإرشاد والتدريب المختلفة لهم، بالتعاون مع خبراء القطاع.

وقال أحمد محمد النقبي: نحرص على تزويد الشركات الناشئة بالموارد الحيوية التي تحتاج إليها، مثل فرص التوجيه، والوصول إلى الأسواق وبناء القدرات ودعم البحوث، مما يساهم في إنشاء منظومة صناعية قوية، تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لتغدو رائدة عالمياً في مجال تقنيات المستقبل والابتكار الصناعي.

من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: يمثل مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة التزامنا بإشعال روح الابتكار في قطاعات التصنيع بالشارقة والإمارات.

بدوره، أكد محمد أحمد أمين العوضي التزام «الغرفة» بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية؛ بهدف توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال، وحفز نمو ريادة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.