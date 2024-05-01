«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «دبي القابضة»



دبي (الاتحاد)

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، بحضور فريق الإدارة العليا في كل من الهيئة ودبي القابضة، وذلك لبحث سبل التعاون والنمو المشترك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز إطار العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودبي القابضة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يخدم مشاريع دبي القابضة.

واستعرضت دبي القابضة المشاريع التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات القليلة القادمة، وتم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين، لتعزيز كفاءة وفعالية التواصل المستمر والمفتوح وتسهيل آليات إطار العمل المشترك، على أن يتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمراجعة التقدم في مشاريع دبي القابضة وتقديم خدمات الكهرباء والمياه بالشكل الأمثل وفي مواعيدها، ووفق أعلى المواصفات العالمية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر الهيئة في تقديم كل دعم ممكن لمشاريع دبي القابضة وفق أفضل المعايير العالمية، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأشار معاليه إلى توفر بنية تحتية قوية للهيئة من قدرات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشبكات الكهرباء والمياه، والتي بإمكانها الوفاء بمتطلبات الكهرباء والمياه لمشاريع دبي القابضة في مواعيدها، وأن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه المحلّاة، إضافة إلى رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي.

ومن جهته، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، دبي القابضة: تجسّد محفظة دبي القابضة الشاملة، بما فيها نخيل وميدان، التزامنا الراسخ بتعزيز المشهد الاقتصادي والحضري في دبي، ومع استمرار أعمالنا في النمو في مختلف القطاعات، فإن تعاوننا مع المؤسسات البارزة في الإمارة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي يعتبر أمراً حتمياً تتضافر من خلاله جهودنا المشتركة لضمان توفير الخدمات الأساسية بسلاسة لمجمعاتنا ولساكنيها.