113 مليون درهم إجمالي أرباح «غذاء القابضة» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيرادات المجموعة، بعد تسجيلها 1.3 مليار درهم، ونمو وصل إلى 41% على أساس سنوي، في مؤشر واضح على مضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، وترسيخ تميز عملياتها التشغيلية.

وبلغ إجمالي أرباح «غذاء القابضة» في الربع الأول من العام الجاري، 113 مليون درهم، فيما نما إجمالي الأرباح ربع السنوية 87% على أساس سنوي، وحافظت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك على اتجاه تصاعدي ثابت لتمثل 10% من إجمالي الإيرادات (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات). وحقق الأداء المالي لشركة «غذاء» انتعاشاً ملحوظاً، مع ارتفاع إجمالي أصولها 20%، محققاً 8.5 مليار درهم، ونموا قويا عكس الوضع المالي الممتاز للشركة، وجاء متماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، وسعيها للحفاظ على زخم أدائها وتحقيق نجاحات متلاحقة في مجالي الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، وذلك في ترجمة دقيقة لأهداف المجموعة المستقبلية.

وأعرب فلال أمين، الرئيس التنفيذي لـ«غذاء القابضة»، عن فخره بالنتائج الفصلية للشركة، والتي يعود الفضل فيها إلى التنفيذ المتقن لخطط المجموعة في مجالات الاستحواذ الاستراتيجي، وتحقيق اختراقات سوقية مهمة والتوسع العضوي، وتنويع الخدمات والمنتجات.