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اقتصاد

مسؤولون وخبراء في مؤسسات وصناديق دولية: الأسواق المالية في الإمارات تكسب ثقة المستثمرين العالميين

هلال المري خلال القمة (تصوير: حسن الرئيسي)
2 مايو 2024 02:24

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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أكد مسؤولون وخبراء في مؤسسات وصناديق مالية عالمية، أن الأسواق المالية في الإمارات نجحت في كسب ثقة واهتمام المستثمرين العالميين، خلال الفترة الماضية، مدعومة بقوة وزخم الاكتتابات والإدراجات الناجحة والبنية التحتية والتشريعية المواتية لاستقطاب رؤوس الأموال، متوقعين أن تواصل الأسواق جاذبيتها للطروحات الأولية المحلية والعالمية على حد سواء.
وأشار هؤلاء، خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال التي ينظمها سوق دبي المالي، إلى أن الأسواق المالية في أبوظبي ودبي مؤهلة للانطلاق إلى مرحلة جديدة، ستكون خلالها قادرة في غضون سنوات قليلة على الانتقال من تصنيف الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، في ظل التنويع الكبير الذي تشهد القطاعات، وكذلك شهية المؤسسات الدولية والمستثمرين والصناديق من أنحاء العالم كافة لتوجيه استثماراتهم إلى المنطقة منطقة الخليج، وخاصة في الإمارات، حيث تتسارع وتيرة النمو.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن القطاع المالي يأتي في قلب أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، مشدداً على دور القطاع المالي في تمكين الصناعات الأخرى من الازدهار، إلى جانب أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وأسواق رأس المال.
 وأكد المري أن سوق دبي المالي يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي؛ لذا يحرص على ضمان وجود الحوكمة الصحيحة والهيئات الرقابية والمعايير واللوائح العالمية لمساعدة أسواق رأس المال على الازدهار. وأشار إلى أن دبي باتت مقراً لآلاف الشركات العاملة في المنطقة، وتجتذب صناع القرار من مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وصناديق التحوط بسبب موقعها وبيئة الأعمال المواتية
بدوره أشاد جيم ديمار، رئيس الأسواق العالمية لدى بنك أوف أميركا، خلال جلسة بعنوان «الاتجاهات العالمية الكبرى تعيد تشكيل أسواق رأس المال» بالجهود التي تبذلها الحكومة في الإمارات لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين عبر ترسيخ الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى الاكتتابات الناجحة لشركات القطاع الخاص والتي كان أحدثها اكتتاب شركة «سبينس».
وقال إن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي برزت وجهة استثمارية جذابة، مدعومة بالخطط طويلة المدى، على النقيض من مشهد السوق غير المستقر في العديد من مناطق العالم الأخرى.
وأكد جوكول ماني، المدير العام ورئيس إدارة أسواق المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - جي بي مورجان، خلال جلسة «توقعات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024: الاتجاهات والتحديات والفرص»، على التطور المتزايد للمستثمرين المحليين والدوليين، مدفوعاً بالعوائد المرتفعة وجودة الأصول وتوسيع نطاق القطاع، منوهاً باستراتيجية وخطط الخصخصة في دبي وأبوظبي كمحركات رئيسة لسوق الاكتتابات العامة الناجحة. 
وفي السياق ذاته، أشار براساد شاري، العضو المنتدب بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى تحول اهتمام المستثمرين نحو قصص الأسهم ذات النمو المرتفع، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، سلط سامر دغيلي، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، الضوء على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في المؤشرات العالمية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.
وأشار فينلي رايت - رئيس حلول أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وآسيا - روتشيلد وشركاه أن جهود الأسواق المالية في الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع لتسهيل عمليات الإدراج للشركات، مع التركيز على استقرار الاكتتابات العامة الأولية، وإيجاد حلول لفترات التسوية، وتقصير الجدول الزمني بين التسعير والإدراج، فيما شدد كريستيان كابان من بنك أوف أميركا على الحاجة إلى التنوع في عروض أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل والسندات القابلة للتحويل لجذب مجموعة واسعة من المستثمرين.
من جهته سلط رودي سعدي، المدير العام لأسواق رأس المال في سيتي، الضوء على اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاعات تتجاوز العقارات والبنوك والطاقة، مثل الرعاية الصحية والمرافق والتعليم والتكنولوجيا المالية.

إطلاق منصة «أرينا» لتمويل وإدراج  الشركات الخاصة
أطلق سوق دبي المالي خلال القمة منصة «أرينا» المبتكرة لتوفير عروض الاكتتابات الخاصة الأولية والتي تمّ تصميمها لتحفيز فرص النموّ أمام الشركات والمستثمرين.
وتوفر «أرينا» منصّة لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة؛ بما في ذلك مجموعات الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات في مراحل نموّها المختلفة. 
ومن خلال هذه المنصّة، يمكن للشركات الوصول إلى رأس المال بسهولة عبر أصول متنوعة. كما سيتاح أمام الشركات المدرجة للاكتتابات الخاصة في «أرينا» خيار تقييد وصول المستثمرين إلى المؤسسات الاستثمارية، أو الموظفين فقط، أو أفراد العائلة والمؤسسين. وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى جمع تمويلات تتجاوز 35 مليون درهم، توفر «أرينا» وصولاً فعالاً من حيث التكلفة إلى شبكة واسعة من المستثمرين، كما تعتبر المنصّة بديلاً منظماً عن طرق التمويل التقليدية، لتمكين المؤسسات الخاصة من الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يمثل إطلاق منصة «أرينا» نقلة مهمة تؤكد على التزام سوق دبي المالي بتزويد المُصدِرين والشركات الخاصة بأحدث الوسائل لجمع رأس المال ودعم نموها.

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