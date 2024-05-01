أحمد بن حميد يكرّم خريجي «مُقيّم الابتكار المعتمد»

عجمان (وام)

كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 10 موظفين من الدائرة، لحصولهم على شهادة «مقيّم الابتكار المعتمد» (AInA) من قبل معهد الابتكار العالمي GInI المنظّمة الدولية الرائدة في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار.

وتعد الدائرة أول جهة على مستوى حكومة عجمان تُمكّن موظفيها ليصبحوا مقيّمين معتمدين ومرخصين بشكل حصري من قبل معهد الابتكار العالمي GInI، لإجراء تقييمات نضج الابتكار للمؤسسات التي تسعى للحصول على شهادة منظمة الابتكار المعتمدة (CInOrg).

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: حصول موظفي الدائرة على شهادة مُقيِّم الابتكار المعتمد يعكس مدى التزامنا بتطوير قدرات كوادرنا الوطنية، ويؤكّد كفاءة ونضج عناصرنا البشرية في صناعة المستقبل، وفق أرقى الأساليب والمعايير الدولية، ويُعد دافعاً لمزيد من الابتكارات والإبداعات تحقيقاً للتنافسية العالمية التي تصبو لها الإمارة.

وأكد أن الجهود التي تقوم بها الدائرة لتمكين وتأهيل الموظفين تهدف لغرس مفهوم الابتكار والتميز والريادة ليغدوا أسلوب حياة، وتُرسِّخ بيئة مؤسسية تحفز الأفكار الإبداعية والمُبتكرة لضمان الاستدامة الاقتصادية الشاملة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المُبتكرين، للمُساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، منوهاً بأن الدائرة ستقطف ثمار هذا الاستثمار في كوادرها عبر خدماتها الاستباقية المبتكرة والفريدة.