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اقتصاد

اتفاقية بين «اقتصادية أبوظبي» و«الفهيم» لتأسيس منشأة للمركبات الكهربائية

خلال توقيع الاتفاقية بحضور أحمد الزعابي (من المصدر)
2 مايو 2024 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة الإمارات جلوبال للصناعات - مجموعة الفهيم، مذكرة تفاهم لدفع جهود تطوير وتصنيع المركبات التجارية الكهربائية في أبوظبي. وستقوم «اقتصادية أبوظبي» بدعم مجموعة الفهيم لتأسيس منشأة لتصنيع وتجميع الحافلات والشاحنات الكهربائية، وتطوير حلول شحن وتخزين الطاقة لعدد من الصناعات والتطبيقات تماشياً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
يسهم تطوير صناعات النقل والحلول المستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في تطوير مركز صناعي للمركبات الكهربائية في أبوظبي، كما ستقوم المنشأة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات الباحثين عن وظائف في صناعة المركبات الكهربائية.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن خططاً لإنشاء مرافق تصنيعية من أجل دعم نمو الطلب على شحن وتخزين الطاقة، وتطوير مشاريع محلية لصناعة السيارات الكهربائية وتعزيز الشراكات مع المصنّعين العالميين لتأسيس منظومة شاملة لإنتاج المركبات الكهربائية في أبوظبي. 
وتدعم الاتفاقية شراكات مجموعة الفهيم مع شركة «إم سي في» المصرية الرائدة في صناعة المركبات التجارية، وشركة «ساني» الصينية الرائدة والمتخصصة في مجال الآليات الثقيلة والشاحنات.
وقال المهندس عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توطيد التعاون مع القطاع الخاص في القطاع الصناعي، ونلتزم بتقديم الدعم للشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية.

اقتصادية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
المركبات الكهربائية
دائرة التنمية الاقتصادية
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