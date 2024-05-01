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اقتصاد

1.215 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي

مصرف الإمارات المركزي
2 مايو 2024 02:24

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 5.8%، خلال أول شهرين من العام الجاري ليبلغ 1.215 تريليون درهم (331 مليار دولار) بنهاية فبراير 2024، مقارنة مع 1.147 تريليون درهم (312 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائيات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 5% خلال شهرين وبلغ 707.3 مليار درهم (192.5مليار دولار) بنهاية فبراير 2024 مقارنة مع 673.4 مليار درهم (183.3 مليار دولار) بنهاية ديسمبر2023.
ووفقاً لقانون المصرف المركزي فإن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف بنهاية فبراير 2024 يتجاوز الحد الأدنى الإلزامي لمستوى الاحتياطيات المطلوب بأكثر من 225 مليار درهم (61 مليار دولار).
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 7.2% تعادل زيادة بقيمة 34.2 مليار درهم ليبلغ 507.6 مليار درهم (138.2 مليار دولار) بنهاية فبراير 2024 مقارنة مع 473.4 مليار درهم (128.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023.
ويحتفظ مصرف الإمارات المركزي بغالبية احتياطياته الدولية بالدولار الأميركي، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.
ويشار إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي يأتي انعكاساً لارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات (الحساب الكلي للدولة)، الذي يشمل الحساب الجاري وحساب رأس المال والحساب المالي، بما في ذلك ميزان التجارة الخارجية وإجمالي المعاملات السلعية والخدمية مع الأسواق الخارجية.
ويظهر ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي تحسن في تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، بما في ذلك تحسن الصادرات الوطنية وزيادة جاذبية السوق المحلية للسياح الأجانب، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وزيادة التحويلات المالية الداخلة للسوق المحلية بالدولة. وتوزعت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي على 467.6 مليار درهم حسابات جارية وأرصدة وودائع تعود للمصرف المركزي لدى البنوك في الخارج، و189.4 مليار درهم استثمارات أجنبية، إضافة إلى 14.65 مليار درهم حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و51 مليار درهم أصول أخرى غير مصنفة.
ويعمل بدولة الإمارات 62 بنكاً منها 23 بنكاً وطنياً تملك 489 فرعاً و21 مكتب دفع، و46 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية، إضافة إلى 39 بنكاً أجنبياً، منها 28 بنكاً مرخصة لممارسة كافة النشاطات المصرفية في الدولة، و11 بنكاً للأعمال أو بنوك جملة، تملك 72 فرعاً، ومكتب دفع واحد، و21 وحدة خدمات مصرفية الكترونية في نهاية فبراير 2024.
ويعمل في القطاع المصرفي  (62 بنكاً) نحو 38173 موظفاً منهم 30863 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و7310 موظفين بالبنوك الأجنبية.

القطاع المصرفي
الإمارات
القطاع المصرفي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
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