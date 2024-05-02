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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
2 مايو 2024 07:50

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وزاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأوقية بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً في المئة إلى 2334.40 دولار.
وثبّت المركزي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأوقية. وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار.

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المصدر: وكالات
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