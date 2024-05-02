الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"زايد الدولي" و"الاتحاد للطيران" يدعوان المسافرين لتخصيص وقت كافٍ للوصول للمطار بسبب ظروف الطقس

"زايد الدولي" و"الاتحاد للطيران" يدعوان المسافرين لتخصيص وقت كافٍ للوصول للمطار بسبب ظروف الطقس
2 مايو 2024 14:04

دعا مطار زايد الدولي المسافرين إلى ضرورة تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل حالة الطقس السائدة.

وذكر مطار زايد الدولي، في تعميم اليوم، أن الوصول بوقت كاف إلى المطار يجنب المسافرين التأخر عن موعد الرحلة في حال حدوث ازدحامات مرورية.

وطالب مطار زايد الدولي المسافرين بضرورة متابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بحالة الطقس السائدة، وذلك من خلال التواصل المستمر مع شركات الطيران.

أخبار ذات صلة
الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي لـ«الاتحاد»: زيادة المنافذ التجارية وضم ناقلات جديدة إلى «مطار زايد»
6.9 مليون مسافر عبر "مطارات أبوظبي" في الربع الأول
تطورات الحالة الجوية في الإمارات
تابع التغطية كاملة

وذكرت "الاتحاد للطيران": يجب على المسافرين من مطار زايد الدولي التواجد بوقت إضافي للوصول، وذلك لتجنب أي تأخير للرحلات نتيجة للظروف الجوية من عواصف رعدية ورياح قوية عبر دولة الإمارات من 1 إلى 3 مايو الجاري.

وأوصت "الاتحاد للطيران" المسافرين الذين يستخدمون خدمات الحافلات من الاتحاد بين مطار زايد الدولي ودبي والعين، على تسجيل وصولهم مبكراً للسماح بالمزيد من الوقت للوصول إلى المطار.

المصدر: وام
مطار زايد الدولي
آخر الأخبار
إرشادات لتجنب نشوب حريق في المركبة خاصة عند التواجد في المناطق المغمورة بالمياه
علوم الدار
إرشادات لتجنب نشوب حريق في المركبة خاصة عند التواجد في المناطق المغمورة بالمياه
اليوم 15:22
أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»
الرياضة
أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 15:30
«قلب» رانجنيك يرفض «البايرن»!
الرياضة
«قلب» رانجنيك يرفض «البايرن»!
اليوم 15:28
5 مسميات و8 أبطال لـ «كأس الرابطة»
الرياضة
5 مسميات و8 أبطال لـ «كأس الرابطة»
اليوم 15:19
شايفر: «الكلاسيكو» يحتاج إلى «تكتيك مختلف» في النهائيات
الرياضة
شايفر: «الكلاسيكو» يحتاج إلى «تكتيك مختلف» في النهائيات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©