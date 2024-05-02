27 جهة تستعرض المقوّمات السياحية للشارقة في "سوق السفر العربي 2024"



الشارقة (الاتحاد)

تشارك إمارة الشارقة للمرة الـ24 في فعاليات سوق السفر العربي، الذي يقام خلال الفترة من 6 حتى 9 مايو الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "تمكين الابتكار.. إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال".

ويضم جناح الشارقة في المعرض تحت مظلته 27 جهة من القطاعين العام والخاص، ويركز هذا العام على استعراض آخر المشاريع السياحية والترفيهية والخطط المستقبلية التي تقودها الإمارة، والتعريف بالعوامل التي رسخت مكانتها وجهةً مفضلةً للسياح والزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع الجهات المشاركة وتسليط الضوء على دور الابتكارات في تعزيز مفاهيم النمو والاستدامة والتنافسية في قطاع السياحة.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إنّ كل ما تحقق من إنجازات جاء نتاج الدعم الكبير والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رئيسة رائدة على الخريطة السياحية العالمية.

ولفت إلى أن الإمارة تمكّنت من بناء حضور قوي لها كوجهة سياحية سريعة النمو في المنطقة، مستقطبةً شريحة واسعة من الزوار والسياح على مدار العام؛ لما تزخر به من مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية المتكاملة والموجهة للجميع، ومعرباً عن تطلعه إلى الاستمرار في تحقيق نجاحات جديدة تصب في خدمة التوجه الوطني لتعزيز دور السياحة بإعتبارها رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي.

وأكد أهمية مشاركة الشارقة هذا العام في معرض سوق السفر العربي باعتباره منصة عالمية بارزة لتسليط الضوء على تطورات قطاع السياحة والسفر وتجارب الإقامة والضيافة والفندقة، إلى جانب بناء شراكات فعالة قائمة على الابتكار وتحقيق معايير الاستدامة لمنظومة السفر والسياحة العالمية.

ويقدم "جناح الشارقة" لزواره، العديد من الأنشطة التفاعلية والبرامج ومن بينها خدمة التدريب للمرشدين السياحيين وتأهيلهم للحصول على تراخيص معتمدة كمرشدين سياحيين بعد اجتيازهم إحدى مساقات التدريب التي يستغرق كل منها ساعات معدودة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لأول مرة خلال سوق السفر العربي.

وتشمل قائمة المشاركين في جناح إمارة الشارقة في "سوق السفر العربي 2024 " إلى جانب هيئة الإنماء التجاري والسياحي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الأوقاف، إلى جانب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وهيئة الشارقة للمتاحف، والشارقة لإدارة الأصول، ومؤسسة الشارقة للفنون، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومجموعة من المنشآت الفندقية ووكالات السفر والرحلات في الإمارة.