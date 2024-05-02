«غرفة دبي العالمية» تنظم بعثة تجارية إلى إندونيسيا وفيتنام



دبي (الاتحاد)

تنظم غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثة تجارية إلى إندونيسيا وفيتنام في الفترة من 5 إلى 10 مايو الجاري، حيث ستقود وفداً من شركات القطاع الخاص في دبي، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ونظمت الغرفة جلسة خاصة جمعت فيها أعضاء الوفد، لمناقشة جدول أعمال البعثة، والذي يتضمن لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص التعاون بين الشركات، وإتاحة التواصل بين شركات دبي ونظيراتها في إندونيسيا وفيتنام، وإجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التزام الغرفة بدعم الشركات المحلية عبر جميع مراحل توسعها الدولي، حيث تحرص غرفة دبي العالمية على إتاحة فرص جديدة للنمو في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم ومن ضمنها إندونيسيا وفيتنام أمام الشركات العاملة في الإمارة. وأوضح لوتاه أن البعثة التجارية الجديدة تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية على اغتنام الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا وفيتنام، نظراً لما يتمتع به البلدان من مزايا تنافسية تشمل الموقع الاستراتيجي المهم، وتنوع الفرص والإمكانات.

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود غرفة دبي العالمية لتحفيز التوسّع الدولي للشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق جديدة تتميز بآفاق واعدة، مما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وبادرت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى تنظيم 7 بعثات تجارية غطّت 11 سوقاً، وسهّلت عقد ما يزيد على 1800 اجتماع عمل للشركات المشاركة في هذه البعثات.

وتواصل غرفة دبي العالمية جهودها المبذولة لدعم خطط أعضائها للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.