«راكز» تشارك في ملتقى تجاري بولاية جايبور الهندية



رأس الخيمة (الاتحاد)

استعرض فريق هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» خلال مشاركته في ملتقى تجاري بولاية جايبور الهندية، أهم المزايا الاستراتيجية للاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

حضر الفعالية، مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية العاملة في إمارة رأس الخيمة الذين شاركوا بدورهم في حلقات نقاشية جرى تنظيمها أثناء الحدث من قبل المجلس الإماراتي الهندي للشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية حيث دار الحوار بشكل أساسي حول تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية وتشجيع التعاون الاقتصادي في شتى المجالات على نطاق أوسع.

وتم تسليط الضوء على إمارة رأس الخيمة، كوجهة جاذبة للصناعات البارزة مثل السياحة والتصنيع والشركات الناشئة والعقارات والتكنولوجيا حيث شهدت الفعالية نقاش أكثر من 30 شركة هندية من مختلف القطاعات مع فريق «راكز»، سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، إضافة إلى وضع آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تلتزم راكز باستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة عن طريق ترسيخ موقعها الاستراتيجي والذي يعد بوابة للوصول إلى الأسواق العالمية وكذلك بنيتها التحتية الحديثة التي تدعم نمو ونجاح الشركات الهندية على وجه الخصوص والدولية على وجه العموم.

وشارك فريق «راكز» في عدد من الاجتماعات الهادفة إلى بحث سبل التعاون وتبادل المعرفة من أجل النمو والتطوير الثنائي مع قادة الأعمال وأصحاب المصلحة العاملين في المجالات البارزة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد البناء والمعادن وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.

كما بحث الفريق ممثلاً للإمارة فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية، وخدمات التطبيب عن بعد، والسياحة العلاجية، والمرافق الصحية المتخصصة في رأس الخيمة والتي تشهد إقبالاً واسعاً في الأسواق العالمية، كما تم استعراض فرص تكوين شراكات في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي على النحو الذي يمهد الطريق أمام التعاون في مجال الابتكار.

وتحتضن «راكز» في الوقت الراهن ما يزيد على 5300 شركة هندية من إجمالي 23 ألف شركة ضمن مجتمع أعمالها المزدهر.