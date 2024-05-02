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اقتصاد

491 مليون درهم صافي أرباح «بيورهيلث» في الربع الأول

491 مليون درهم صافي أرباح «بيورهيلث» في الربع الأول
3 مايو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «بيورهيلث القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجلت ايراداتها نمواً قوياً بنسبة 52% تصل إلى 6.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المستشفيات الذي سجل نمواً على أساس سنوي بنسبة 85%، وبإيرادات إجمالية وصلت قيمتها إلى 4.8 مليار درهم.
وجاء النمو مدعوماً بارتفاع بنسبة 10% على أساس سنوي في إجمالي عدد المرضى الذي وصل إلى 1.5 مليون مريض، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة بمقدار 10 نقاط مئوية في معدلات إشغال الأسرة إلى 71%، كما جاء مدعوماً بعمليات الاستحواذ الكامل بنسبة 100% والتي قامت بها المجموعة مؤخراً على كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي و«سيركل هيلث جروب» في المملكة المتحدة.
ونتيجة لزيادة الكفاءات التشغيلية والنمو الطبيعي، ارتفعت أرباح «بيورهيلث» قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ووسّعت هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2024 إلى نحو 18%، مقارنة بـ 12% في الربع الأول من عام 2023. 
كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغت نحو 491 مليون درهم ، بزيادة 272 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، مع تحسن الهامش بنحو 2.5 نقطة مئوية إلى 8%.
ووصل القيمة الإجمالية لأصول المجموعة إلى نحو 47 مليار درهم، كما هو مسجل حتى 31 مارس 2024، مقارنة بنحو 28 مليار درهم  في الربع الأول من عام 2023، ويتضمن ذلك رصيداً إجمالياً من السيولة النقدي بلغ 8 مليارات درهم، فيما بلغ صافي رصيد السيولة النقدية نحو 4.4 مليار درهم مستثنى منه التزامات الإيجار، ما أثمر عن وصول نسبة صافي السيولة النقدية إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.45 مرة خلال الـ 12 شهراً الماضية حتى 31 مارس 2024.
وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»: الأداء المتميز الذي سجلته مجموعتنا يعكس مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا لترسيخ مكانتنا كرواد في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الدولي، ويمثل تفاني موظفينا الركيزة الأساسية لهذا النجاح، وتستمر جهودهم في تعزيز توسع جهودنا محلياً في جميع أنحاء دولة الإمارات ودولياً على مستوى العالم، ملتزمون بتحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير مجال علم إطالة العمر خلال السنوات المقبلة، وتقديم خدمات رعاية صحية متميزة داخل الدولة وخارجها.
من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»: أضافت عمليات الاستحواذ الناجحة على «سيركل هيلث جروب» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكثر من 2000 سرير عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 50 مستشفى. 
وبالتزامن مع إنجازات المجموعة في قطاع المستشفيات، سجل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، ما عكس الطلب المتزايد على عروض التأمين التي تقدمها شركة «ضمان».  وأسهم قطاع المشتريات في نمو إيرادات المجموعة، حيث حقق نمواً في إيراداته بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.

بيورهيلث
الإمارات
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