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اقتصاد

80 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة بالربع الأول

80 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة بالربع الأول
3 مايو 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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بلغ صافي أرباح بنك الشارقة في الربع الأول من العام الجاري 80 مليون درهم، نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية، وانخفاض تكاليف التشغيل.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يؤكد أداؤنا القوي في الربع الأول من عام 2024 التزامنا بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، وعلى الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يستمر الاقتصاد الإماراتي في الازدهار ما يتيح فرصاً للنمو، ويتمتع بنك الشارقة بوضع جيد للاستفادة من هذا الزخم، ويدعمه في ذلك فريق القيادة الجديد الذي يركز على النمو، وتوفير مصادر إيرادات جديدة، وتقديم خدمة استثنائية للعملاء، ويشكل أداء الربع الأول دليلاً ملموساً على فعالية استراتيجيتنا الجديدة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة».
وأكد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها البنك في الربع الأول من هذا العام، دليل على فعالية استراتيجية البنك الجديدة.

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