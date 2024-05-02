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اقتصاد

«دبي المالي» يطلق تطبيق «آيفستر» المحدث لجميع المستثمرين

«دبي المالي» يطلق تطبيق «آيفستر» المحدث لجميع المستثمرين
3 مايو 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أطلق سوق دبي المالي، أمس على هامش اختتام قمة أسواق رأس المال 2024، نسخة محدثة من تطبيق «آيفستر» المستقل، وهو منصّة رقمية تقدم خدمات إدارة مالية للمستثمرين، ويوفر مجموعة شاملة من الميزات الفريدة لتسهيل الاستثمار وإدارة الأموال بسهولة وكفاءة، وتمكين المشاركة في الاكتتابات للمستثمرين الأفراد. 
وجرى تطوير «آيفستر» لأول مرة في عام 2010 بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و«نتورك إنترناشيونال»، مما أدى إلى تحسين عمليات استلام الأرباح للمستثمرين، واليوم، تعمل النسخة المحدثة من «آيفستر» على توسيع وظائف التطبيق للمستخدمين من خلال مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط الإدارة المالية، كما يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية الانضمام بسهولة والاشتراك في الاكتتابات العامة والخاصة، وتتبع الإنفاق، ومراقبة محافظ أوراقهم المالية، وإدارة أرباح الأسهم بسهولة عبر هواتفهم الذكية.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تطبيق «آيفستر» عمليات تعبئة الرصيد والتحويلات بسهولة. 
ويعمل تطبيق «آيفستر» كذلك على تبسيط النفقات المشتركة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تقسيم الفواتير. 
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: تعد النسخة المحدّثة من تطبيق «آيفستر» لعملائنا نقلة مهمة إلى الأمام في الإدارة المالية الرقمية للمستثمرين، حيث تعكس هذه المنصّة الجديدة التزامنا بتقديم حلول سلسة لعملائنا، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية الرقمية، وتمكينهم من إدارة استثماراتهم في سوق دبي المالي.

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