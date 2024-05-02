1.46 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية في دولة الإمارات خلال جلسة تداولات الأمس قريبة من مستوياتها السابقة، وسط تدفق سيولة بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم على سوقي أبوظبي ودبي، فيما أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب مستمرون في ضخ مزيد من السيولة والتي بلغت قيمتها خلال جلسة تداولات الأمس نحو 96 مليون درهم صافي شراء في السوقين. وفيما تلقى المستثمرون دعماً مهماً من نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية والتي أعلنت عن أرباحها في الربع الأول من 2024، ظلت أسعار الفائدة المرتفعة عبئاً يؤرق المستثمرين ويدفعهم للحذر والتحوط.

وأعلنت حتى أمس نحو 21 شركة في سوق العاصمة أبوظبي عن نتائج أعمالها بالربع الأول، والتي أظهرت نمواً يفوق التوقعات إذ إن الشركات المعلنة سجلت نمواً في أرباحها المجمعة بنسب تتجاوز 40%، فيما سجلت الشركات الـ 8 التي أعلنت عن نتائجها في سوق دبي المالي نمواً في أرباحها الصافية بنسبة تتجاوز 17%، وذلك بعد الضرائب، علماً أن الشركات العاملة في دولة الإمارات بدأت تدفع 9% ضريبة على صافي أرباحها اعتباراً من 1 يناير 2024.



سوق أبوظبي

واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس سيولة نقدية بقيمة 1.173 مليار درهم وذلك بدعم من عملية إدراج شركة أجيلتي غلوبل التي بلغت قيمة التداولات على سهمها نحو 140 مليون درهم في أول يوم تداول للسهم، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 327% عند مستوى 1.58 درهم، وذلك مقارنة مع السعر المرجعي للسهم البالغ 0.37 درهم.

وشهدت جلسة التداول أمس في سوق العاصمة أبوظبي إبرام نحو 21 ألف صفقة تم من خلالها تداول 395.5 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لشركات المدرجة بنحو 14.4 مليار درهم لتبلغ 2.775 تريليون درهم أمس مقارنة مع 2.761 تريليون درهم أول أمس، وذلك بدعم من الشركة الجديدة التي أدرجت في السوق أمس.

أما المؤشر العام للسوق فقط أغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.087%% عند مستوى الإغلاق البالغ 9024.23 نقطة.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس في سوق العاصمة أبوظبي سجلت صافي شراء بقيمة 92 مليون درهم، وذلك نتيجة شراء أسهم بقيمة 595 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 503 مليون درهم خلال الجلسة أمس.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام نحو 8 آلاف صفقة تم من خلالها تداول 155 مليون سهم تقريباً بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون درهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 17 شركة مقابل إغلاق 17 شركة أخرى على انخفاض فيما استقرت أسعار 5 شركات من دون تغيير بحسب مستويات إغلاقها الرسمية أمس مقارنة مع مستويات أسعارها أول أمس.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4140.82 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.182% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق دبي أمس سجلت صافي شراء بقيمة 3.7 مليون درهم، وذلك نتيجة شراء أسهم بقيمة 135.06 مليون درهم مقابل بيعهم أسهما بقيمة 131.4 مليون درهم خلال جلسة الأمس.