الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون في قطر

الدوحة (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأول الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.

واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة، والذي عُقد الأسبوع الماضي، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.

وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(52)، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، عدداً من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.

وأشار معاليه إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب معاليه عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وقال معاليه: نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات قدمت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.

وشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال اجتماعات وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(52)، حيث تمت مناقشة تقرير عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، ومناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومناقشة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، ومناقشة قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، بالإضافة إلى مناقشة عرض الإدارة التنفيذية في هيئة الاتحاد الجمركي عن تحديات الاتحاد الجمركي.

كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة للفترة من سبتمبر 2023 إلى مارس 2024.

وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن اعتماد 17 مشروع لائحة فنية خليجية وكذلك تحويل 39 مشروع لائحة فنية إلى مواصفات قياسية، كما تم اعتماد سحب مشروعي لوائح فنية خليجية.

وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن الحساب الختامي للهيئة للعام 2023، ومستجدات مركز الاعتماد الخليجي، كما تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الفيدرالية الروسية للتشريعات الفنية والمقاييس. وضم الوفد المرافق لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.