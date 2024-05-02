«مصدر»: 55% زيادة في المشاركة الدولية بقمة «طاقة المستقبل»

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي استضافتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الماضي في أبوظبي، أكثر من 30 ألف زائر، كما شهدت دورة هذا العام من القمة زيادة في المشاركة الدولية بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد عدد المتحدثين ليصل إلى أكثر من 350 متحدثاً.

ووقعت «مصدر» خلال اتفاقيات استراتيجية متنوعة مع شركات محلية وعالمية بارزة، لاستكشاف فرص جديدة بمجالات عدة مثل طاقة الرياح وحلول تخزين الطاقة ومحطات طاقة شمسية كهروضوئية.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» لـ «الاتحاد»: تتطلع «مصدر» باعتبارها من الجهات المستضيفة المؤسسة والداعمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى العمل مع الشركاء والقادة والمبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحاً في العالم، وشكلت الفعاليات المهمة التي أقامتها «مصدر» ضمن جناحها بالإضافة إلى قمة الهيدروجين الأخضر، منصة مثالية تعكس التزامنا بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وجهودنا المتواصلة لتسريع التحول في مجال الطاقة بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر «COP28».



اتفاقيات تعاون

ووقعت «مصدر» خلال القمة اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بهدف توحيد الجهود وتسخير الإمكانيات المتاحة للحد من الانبعاثات في قطاع الألمنيوم وتنمية قطاع الألمنيوم منخفض الكربون.

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن ترسية مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1.5 جيجاواط على ائتلاف دولي يضم شركة «مصدر» كمساهم محلِّي وشركة «إي دي أف»، وشركة «كوريا ويسترن باور». وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بعد ترسية المشروع بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركاء.

كما وقعت «مصدر» اتفاقية مع «بابكو انرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط، وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية وبالقرب من الشواطئ بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها شركة «مصدر» السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ووقعت اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص تطوير حلول تخزين الطاقة وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق الشمالية بالإمارات، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية في جورجيا.

كما شهدت القمة توقيع شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل«مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 980 كيلوواط على سطح مبنى مدينة دبي الملاحية، وستساهم المحطة في تفادي إطلاق 780 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.



قمة الهيدروجين الأخضر

واستهلت «مصدر» الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر والتي انعقدت تحت عنوان«بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع» بكلمة رئيسية ألقاها معالي بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر».

ونظّمت «مصدر» برنامجاً حافلاً خلال القمة، كما وقعت اتفاقيات استراتيجية متنوعة مع شركات عالمية بارزة، حيث جمعت القمة نخبة من الخبراء وصناع السياسات ورواد الأعمال لدعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي وشهد جناح«مصدر» خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة التي ركزت على معالجة بعض من قضايا المناخ الملحة، بدءاً من التمويل المناخي، مروراً بزيادة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف، وصولاً إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة ضمن منطقة دول الجنوب العالمي. كما أطلق المجلس العالمي لطاقة الرياح تقريره لطاقة الرياح العالمية 2024 بالتعاون مع«مصدر».



المرأة والشباب

واختتمت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة الإماراتية البارزة المعنية بتمكين الشباب في مجال الاستدامة والتي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي تركز على تكريس دور الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك ضمن مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024.

واستضافت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، بدعم من دائرة الطاقة – أبوظبي، الراعي الرئيسي للمنصة، برنامجاً غنياً بالفعاليات المهمة ضمن جناح شركة «مصدر»، حيث جمعت شباباً من حول العالم لاستكشاف دور التقنيات الناشئة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. واستضافت الفعاليات متحدثين رفيعي المستوى من شركات عالمية بارزة شملت «ارنست ويونغ»، و«اتش اس بي سي»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تم تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا وسوق العمل في المستقبل.

وبدورها، ركزت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة العالمية التابعة لشركة «مصدر» والتي تدعم دور المرأة في قيادة الابتكار ودفع عجلة التغيير الإيجابي المستدام، على تمكين رائدات الأعمال وأهمية توفير التوجيه والإرشاد للمرأة. وسلطت الجلسات النقاشية التي عقدتها المنصة الضوء على فرص التمويل المناخي المتاحة لدعم النساء، وأهمية توفير التوجيه والإرشاد للمرأة لتعزيز مهاراتها القيادية والتنوع والشمولية في قطاعي الاستدامة والعمل المناخي.



منصة الابتكار

استضافت «منصة الابتكار» خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بالقطاعات بمشاركة نخبة من المبتكرين والخبراء، وركزت على مناقشة أبرز الحلول المناخية، كما تم استعراض أحدث التقنيات من قبل شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركات عالمية ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعمل في مجالات النقل ضمن المدن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي. وتم خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل الإطلاق الرسمي ليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 18 أبريل لدعم جهود مبادرة «مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ» التي أطلقتها رئاسة COP28.