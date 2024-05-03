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الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
3 مايو 2024 09:08

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 08:41 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.1 في المائة أو ما يعادل 2.45 دولار ليصل إلى 2306.09 دولار للأونصة.

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وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.23 في المائة أو ما يعادل 5.3 دولار لتصل إلى 2314.9 دولارات للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 في المائة إلى 26.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.45 في المائة إلى 967.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.26 في المائة إلى 936.28 دولار.

المصدر: وام
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