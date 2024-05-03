«هيئة مطار الشارقة» تستعرض أحدث مشاريعها بسوق السفر العربي

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في النسخة الـ 31 لمعرض سوق السفر العربي التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري.

وتضم منصة مطار الشارقة في المعرض مشاركة كل من وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» وشركة العربية للطيران، وذلك تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وتستعرض المنصة أحدث مشروعات مطار الشارقة وخدماته التنافسية المقدمة للمسافرين وإبراز أحدث التقنيات الذكية المستخدمة في عملياته التشغيلية إضافة إلى تفاصيل مشروع التوسعة المستقبلية لمبنى المسافرين وحزمة الخدمات والتسهيلات التنافسية التي يقدمها تعزيزاً لمكانته الريادية في عالم السفر والطيران باعتباره بوابة رئيسة للمسافرين من وإلى العالم وانفراده بموقع استراتيجي فريد في قلب دولة الإمارات.

ويواصل المطار تحقيق نجاح نوعي في خلق تجربة سفر مميزة وسلسة لعملائه إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، وأسهم ذلك في إحرازه في 2023 أعلى أداء في تاريخه باستقبال أكثر من 15.3 مليون مسافر وبنسبة نمو بلغت 17.4% وهو ما يعزز من جهوده الرامية ليكون من أفضل 5 مطارات إقليمياً على صعيد تجربة السفر المتميزة وخدمة المتعاملين الرائدة.

ويسعى مطار الشارقة من خلال معرض سوق السفر العربي لإبراز الوجهات الخارجية التي يوفرها للمسافرين مع قرب موسم الصيف كمنصة مثالية للترويج لإمارة الشارقة وجهة سياحية عالمية إضافة إلى المواقع الطبيعية والبيئية الداخلية التي تنفرد بها الإمارة فضلاً عن المزايا والتسهيلات الاقتصادية والتجارية التي تشكل مصدر اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.