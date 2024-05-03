الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

293 مليون درهم صافي أرباح "تيكوم" خلال الربع الأول بنمو 15%

293 مليون درهم صافي أرباح "تيكوم" خلال الربع الأول بنمو 15%
3 مايو 2024 20:58


دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح مجموعة تيكوم، 15% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 293 مليون درهم.
ونمت الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 439 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، في حين بقي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 78%.
ووفق المجموعة، تُعزى الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النمو القوي لإجمالي الإيرادات. وسجلت إيرادات المجموعة زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 564 مليون درهم، بفضل معدلات الإشغال القياسية التي بلغت 91% كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع قطاعات التأجير والخدمات، بالتوازي مع النمو المستمر لنشاط الأعمال عبر جميع القطاعات بفضل الظروف المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي والتأثير الإيجابي للمبادرات والتدابير الحكومية الداعمة.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 413 مليون درهم، لتسجل زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر جميع فئات الأصول المدرة للدخل.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن أرباح المجموعة تعكس إمكاناتها القوية وقدرتها على تسخير محفظة أصولها المتنوعة لتلبية مستويات الطلب المتنامية على المساحات المكتبية والحلول العقارية عالية الجودة والمدفوعة بمسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها دبي على أوسع نطاق.
وأضاف أنه في ضوء الارتفاع المستمر لمعدلات الإشغال عبر جميع القطاعات خلال الأرباع الثلاثة السابقة، نجحت المجموعة في تحقيق معدل إشغال بنسبة 91% وهو الأعلى في تاريخ المجموعة، واقتربت بعض مجمعات الأعمال من بلوغ مستويات الإشغال القصوى، وتشهد مستويات الطلب من العملاء الجدد عبر القطاعات الستة التي تركز فيها المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والأصول الصناعية ، لافتا إلى أن معدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن قطاع التأجير الصناعي بلغت 98%.

تيكوم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن والرئيس التركي ورئيس الحكومة اللبنانية في وفاة طحنون بن محمد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن والرئيس التركي ورئيس الحكومة اللبنانية في وفاة طحنون بن محمد
اليوم 21:56
طحنون بن محمد.. إنجازات تخلّدها الأجيال
علوم الدار
طحنون بن محمد.. إنجازات تخلّدها الأجيال
اليوم 20:53
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تدعو لإبرام اتفاق ملزم لمكافحة الأوبئة المستقبلية
اليوم 22:08
كلوب يفتح النار !
الرياضة
كلوب يفتح النار !
اليوم 21:19
سلوت: أنا «بديل» كلوب
الرياضة
سلوت: أنا «بديل» كلوب
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©