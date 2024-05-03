393 مليون درهم صافي أرباح «ملتيبلاي» في الربع الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت مجموعة ملتیبلاي، صافي أرباح مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة بقيمة 393 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، وبنسبة نمو 48% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (266 مليون درهم)، مدفوعاً بأداء تشغيلي عال عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وضاعفت المجموعة صافي أرباحها بمعدل 4.5 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2022 حيث كانت قد حققت صافي أرباح 88 مليون درهم.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي محققة 391 مليون درهم، مدفوعة بالنمو في جميع القطاعات وتعزيز قطاع الإعلام بالاستحواذ على «باك لايت ميديا» وغالبية «ميديا 247».

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 51.1%، في استمرار واضح على الربحية عبر القطاعات الأساسية. كما زادت نسبة الاستثمارات والإيرادات الأخرى أكثر من 29% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم.

وأشارت نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي إلى تحقيق «ملتيبلاي» إلى أن حجم الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك واستهلاك الدين بلغ 482 مليون درهم، وبلغ إجمالي أصول المجموعة نحو 39 مليار درهم، فيما بلغ الدخل الاستثماري والعائدات الأخرى 361 مليون درهم، مؤكدة أن المجموعة سجلت نمواً بنسبة 45% في محفظتها التشغيلية، وأنهت المحفظة السوقية العامة لـ«ملتيبلاي+» الربع الأول من العام بتقييم قدره 28 مليار درهم، بالمقارنة مع استثمار أولي بقيمة 15 مليار درهم.

وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «ملتيبلاي» أن الشركة ستواصل في عام 2024 عمليات الاستحواذ على الصعيد العالمي، معلنة خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، أن عام 2024 هو عام الكفاءة في مجموعة ملتيبلاي، معربة عن توقعات متفائلة لعام 2024، والعمل بجد لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل لمجموعة ملتيبلاي التي تعمل في 5 دول في الوقت الحالي هي الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والسعودية من أجل تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وحملة الأسهم.



استحواذات جديدة

ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن تنفيذ المجموعة استحواذات جديدة خلال العام الحالي، أجابت بوعزة، إن «ملتيبلاي» استحوذت على شركة «باك لايت ميديا»، أول استحواذ خلال عام 2024، وستواصل في عام 2024 الاستثمار والاستحواذ على الشركات ذات الأداء العالي والربحية القوية في الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم، سواء في القطاعات الحالية أو القطاعات الجديدة الأخرى. وقالت، إن المجموعة تستهدف الشركات التي تحقق نمواً من خانتين والشركات ذات الأداء الجيد والديون القليلة في الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن القطاعات المستهدفة لتنفيذ الاستحواذات هي القطاعات التي تتوافق مع أولويات الحكومات، ومنها الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، كاشفة أن «ملتيبلاي» تدرس في الوقت الحالي استحواذات جديدة في عدد من الدول، ومنها الهند (في قطاعي الطاقة والإعلام) وإندونيسيا، حيث تتوافر لدى المجموعة رصيد نقدي يقارب 1.62 مليار درهم، فيما أظهرت المجموعة مجدداً فاعلية استراتيجيتها طويلة المدى من خلال بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية عبر قطاعاتها الأساسية الأربعة (التنقل، والطاقة والمرافق، والإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال) والاستثمار في أصول مربحة عن طريق «ملتيبلاي+» لتوفير عائدات مجدية.



صفقات جديدة

وأوضحت بوعزة، أن المجموعة استثمرت نحو 15 مليار درهم لإتمام صفقات جديدة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر من عام 2021 ومنها 10 مليارات درهم في شركة «طاقة» حققت للمجموعة نحو 25 مليار درهم في الوقت الحالي.

وذكرت أن «ملتیبلاي» أعلنت عام 2024 ليكون عام الكفاءة، إذ حددت المجموعة عبر محفظتها الاستثمارية النطاقات والمجالات المستهدفة لرفع نسبة الأرباح بقيمة تصل إلى 45 مليون درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وستشكل الإيرادات (مثل التوسع الجغرافي والبيع المتبادل والإضافات ذات القيمة المتزايدة) ما يصل إلى 50% منها، في حين يسهم تحسين التكلفة (مثل التكامل بين المكاتب الخلفية/الخدمات وتبسيط وتوحيد عملية المشتريات) بنسبة 40%، في حين سيسهم التحول الرقمي ومبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعزيز اكتساب العملاء وأتمتة العمليات بما يصل إلى 10%.