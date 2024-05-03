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اقتصاد

%112 نمو أرباح مجموعة NMDC خلال الربع الأول

%112 نمو أرباح مجموعة NMDC خلال الربع الأول
4 مايو 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة NMDC، المجموعة المتخصصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية، ومشاريعها الجديدة للربع الأول من العام 2024، مع تحقيق معدلات نمو استثنائية في الإيرادات بنسبة 67% وصافي الأرباح بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
كما أعلنت المجموعة إطلاق مشاريع جديدة والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية تعكس قدرتها التنافسية المحلية والعالمية. ووصلت إيرادات مجموعة NMDC خلال الربع الأول من العام 2024، إلى 5.342 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 67% مقارنة بإيرادات المجموعة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت إلى 3208 مليارات درهم، ليكون حجم النمو في إيرادات المجموعة بقيمة 2.134 مليار درهم.
وحظي صافي الأرباح للمجموعة خلال الربع الأول من العام 2024 بنمو مضاعف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حيث وصلت قيمة أرباح المجموعة إلى 641 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 112% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت قيمتها إلى 303 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي صافي الأرباح للمجموعة، ما يعكس الأداء القوي والتوسع الاستراتيجي للمجموعة في مشاريع جديدة. وارتفعت قيمة أصول المجموعة في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 22.959 مليار درهم، مقارنة بـ 20.847 مليار درهم في العام 2023، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 10% وبقيمة 2.112 مليار درهم.
وأكد محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC: نسعى في مجموعة NMDC إلى تعزيز الأثر المستدام على نتائجنا المالية، ومواصلة تسخير خدماتنا وحلولنا المبتكرة كأداة للنمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي، بما يواكب أهدافنا واستراتيجياتنا الطموحة نحو مزيد من التطوير والنمو والتوسع في أسواق جديدة.
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: قدرات مجموعة NMDC الشاملة وحلولها التشغيلية المتكاملة أهلتنا لمواجهة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

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