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اقتصاد

البنوك الوطنية تضخ 2.6 مليار درهم تمويلات للقطاع التجاري والصناعي خلال شهر

البنوك الوطنية تضخ 2.6 مليار درهم تمويلات للقطاع التجاري والصناعي خلال شهر
4 مايو 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 2.6 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.35% إلى 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 745.5 مليار درهم في يناير السابق عليه، بزيادة تعادل 2.6 مليار درهم.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82% مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

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