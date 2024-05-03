2300 عارض من 150 دولة يشاركون بسوق السفر العربي

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات سوق السفر العربي في نسخته الحادية والثلاثين بعد غدٍ الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من كافة الوجهات السياحية حول العالم يمثلهم أكثر من 2300 عارض من 150 دولة، وسط توقعات باستقطاب المعرض لأكثر من 41 ألف زائر.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يعد واحداً من أكبر 5 معارض عالمية للسياحة والسفر، خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو الجاري، ويسلط الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء وتعزيز الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة، تحت شعار: «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، إلى جانب دور قطاع السفر والسياحة في قيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: يستعد سوق السفر العربي 2024 لإطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، حيث سيضم جدول أعمال المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة.

وأضافت كورتيس: «من أبرز الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها لمعرض سوق السفر العربي 2024 هي القمة الجديدة التي تركز على ريادة الأعمال، والتي ستتعمق في دور شركات السفر الناشئة في اقتصاد الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أساليبها الرائدة». وارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تكنولوجيا السفر الجديدة المعروضة، حيث سيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2024، بما في ذلك، الصين وماكاو وكينيا وجواتيمالا وكولومبيا، بينما تشمل الدول العائدة للمشاركة في الحدث كلاً من، إسبانيا وفرنسا من بين العديد من الوجهات الأخرى غيرها.

وسجلت النسخة 31 من معرض سوق السفر العربي، ارتفاعاً طفيفاً في جميع القطاعات الرئيسية مع نمو سنوي في جميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط بنسبة 28% وآسيا وأوروبا 34% وأفريقيا 26%.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تفخر دبي باستضافة سوق السفر العربي، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية على مدى سنوات عديدة مع هذا المعرض الأشهر من نوعه في قطاع السياحة على مستوى العالم.