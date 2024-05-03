«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «تريندز» لتعزيز الأبحاث وتحليل البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تعاونها مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية الرائدة وقدرتها التنافسية من خلال تعزيز منظومتها في مجال الأبحاث وتحليل البيانات، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة النمو ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم تشمل عدة مجالات للتعاون بما في ذلك إجراء الأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي، التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبراء وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة ومشاركة المنشورات البحثية. وسيتم تنفيذ هذا التعاون والأنشطة المشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم القطاعين العام والخاص.

وقّع المذكرة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مقر «اقتصادية أبوظبي» بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تعزز هذه الاتفاقية جهودنا المستمرة لدعم التعاون بين مختلف القطاعات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: فخورون بتعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تعد المحرك الرئيس لنمو وتنويع اقتصاد الإمارة.