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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تتوسع في اتفاقيات الإنترلاين مع 5 ناقلات

«الاتحاد للطيران» تتوسع في اتفاقيات الإنترلاين مع 5 ناقلات
4 مايو 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت الاتحاد للطيران شراكات إنترلاين متبادلة مع خمس ناقلات جديدة، ما يوسع في خيارات السفر لضيوفها عبر شبكتها العالمية المتنامية.
وعقدت الاتحاد للطيران شراكات مع «كام أير» في أفغانستان، و«سكاي إكسبريس» في اليونان، وطيران «ريكس» في أستراليا، و«جيجو أير» في كوريا، وطيران مينمار الدولي. وبموجب اتفاقية الإنترلاين، يحصل عملاء كل هذه الناقلات على رحلات ربط محسنّة عبر شبكة وجهات الناقلات بشكل متبادل، مما يتيح للضيوف إمكانية حجز رحلتهم بشكل كامل على تذكرة واحدة وتخليص إجراءات الأمتعة بسلاسة إلى وجهاتهم النهائية.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية والإيرادات: «سنواصل التوسع في شبكة وجهاتنا لتعزيز رحلات ربط أكثر سلاسة عبر شبكتنا، ما يمنح ضيوفنا مجموعة أوسع من خيارات السفر. وبفضل اتفاقيات الإنترلاين الخمس أصبح الأمر أكثر سهولة على ضيوف الناقلات كافة».
وتوفر هذه الشراكات الجديدة باقة من الخيارات الجديدة لضيوف الاتحاد للطيران.
وفي مطار زايد الدولي في أبوظبي، أصبح بمقدور الضيوف من جميع أنحاء العالم السفر مع رحلات «كام أير» إلى كابول ثم مواصلة السفر إلى أفغانستان.
أما الضيوف المسافرون على رحلتي الاتحاد للطيران إلى أثينا، بإمكانهم ربط رحلتيهما إلى 28 وجهة في اليونان وجزرها الخلابة في البحر الأبيض المتوسط مع طيران سكاي إكسبريس. وتملك الاتحاد اليوم 123 اتفاقية إنترلاين، وشراكات بالرمز، واتفاقيات استراتيجية مع شركات طيران حول العالم.

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