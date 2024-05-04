8 أنواع حديثة من الاحتيال تستهدف عملاء البنوك

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حذرت بنوك عاملة بالدولة عملاءها من 8 أنواع جديدة من عمليات الاحتيال التي تحدث حالياً، داعية عملاءها إلى التعاون لإيقاف عمليات الاحتيال التي باتت تظهر كل أسبوع وتستهدف العملاء في مختلف أنحاء الدولة.

وقالت البنوك في رسائل تحذيرية لعملائها: إن أحدث طرق الاحتيال هي محاولة أشخاص سرقة المعلومات من خلال رسائل الـ«WhatsApp» بحيث يتظاهرون من خلالها بأنهم ممثلون عن سلطات رسمية، مشيرة إلى أهمية قيام العميل بحظر الأرقام والإبلاغ عن رسائل الـ «WhatsApp» المستلمة من أرقام معروفة أو غير معروفة، والتي يطلب من خلالها مشاركة كلمات المرور الصالحة لمرة واحدة «OTP» عبر الهاتف، أو أن يقوم العميل بتقديم أية معلومات حساسة.

وأضافت البنوك أن النوع الثاني من الاحتيال، يتضمن انتحال شخصية أحد أفراد الشرطة، أو موظف بنك أو مندوب عن المصرف المركزي، أو موظف حكومي، حيث يتصلون بالعميل من أرقام خاصة أو مجهولة ليطلبوا منه تقديم معلومات شخصية. وذكرت أن هناك نوعاً من الاحتيال عبر رسالة نصيّة قصيرة SMS تتعلق بتوصيل شحنة ما وتتضمن روابط ضارة، محذرة من الضغط على أي روابط مشبوهة مرسلة إلى العميل من أرقام خاصة أو مجهولة، وتبدو وكأنها مرسلة من علامة تجارية.

مكالمات زائفة

ووفقاً للرسائل التي تلقاها عملاء البنوك، فإن النوع الرابع من أنواع الاحتيال الحديثة هي المكالمات الزائفة لخداع الأشخاص تطلب منهم التصرف بسرعة من أجل أمر طارئ، منبهة أن البنك لا يقوم بالضغط على العملاء من أجل مشاركة معلوماتهم الشخصية أو أي تفاصيل خاصة بحساباتهم المصرفية عبر الهاتف، ولذا يجب على العميل ألا يقوم أبداً بإضافة مستفيدين جدد إلى قائمة المستفيدين في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاص به، بناءً على طلب من جهة اتصال غير معروفة.

وحددت البنوك النوع الخامس من طرق الاحتيال في قيام المتصل بطلب إعادة تأكيد بيانات شخصية للتحقق من صحة بطاقة الهوية الإماراتية منتهية الصلاحية أو المعلّقة، مطالبة العملاء بالتحقق دائماً من هوية الشخص المتصل قبل مشاركة أية معلومات حساسة أو شخصية، لاسيما وأن البنك لن يطلب أبداً تقديم مثل هذه المعلومات عبر الهاتف.

وأفادت البنوك أن من أنواع الاحتيال الحديثة تلقي العميل مكالمات وهمية تدعي بأنه قد تم حظر بطاقته وتطلب منه تسجيل الدخول إلى التطبيق الإلكتروني للبنك ومشاركة رمز التوثيق من ميزة Smart Pass، كاشفة أن المحتالين يحاولون الحصول على المعلومات الخاصة بالعميل وقد يرسلون له كلمة مرور لمرة واحدة (OTPs)، أو إشعارات من تطبيق UAEPASS الحكومي، أو رسائل من دوائر حكومية حقيقية أخرى من أجل أن تصدّق خدعتها.

وشددت البنوك على أهمية قيام العملاء بقراءة الرسالة التي تحتوي كلمة المرور لمرة، الصالحة لمرة واحدة (OTP) بتمعّن، مع الحذر الشديد والتحقق جيداً من القيمة والعملة التي تم تنفيذ المعاملة بها، ومن اسم التاجر في الرسائل التي يتلقاها العميل من البنك وتحتوي كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة (OTP).

وأفادت بضرورة الحذر من النوع الثامن من أنواع الاحتيال الحديثة من خلال عدم إضافة مستفيدين غير معروفين إلى حساب العميل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك، بناءً على طلب من متصل غير معروف.

صعوبة التواصل

وفيما يخص صعوبة التواصل مع مركز الاتصال التابع للبنك في حال اكتشاف محاولة احتيال بسبب صعوبة التواصل مع المجيب الآلي (شات بوت) واستغراق المكالمة ما بين 5 إلى 20 دقيقة في المتوسط، نصحت البنوك العملاء بالتواصل الفوري مع مركز الاتصال، وعندما سيُطلب منه ذكر سبب الاتصال، يذكر كلمة «أمر طارئ - Emergency». بالنسبة للبطاقات.

وأوضحت أنه يمكن أيضاً تطبيق الحظر على بطاقة الخصم/ الائتمان الخاصة بالعميل على الفور بكل سهولة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرّك، مختتمة بالتأكيد على أن تعاون العملاء مع البنوك والتيقظ لمحاولات الاحتيال سيمكن من إيقاف المحتالين والتغلب على محاولاتهم الخداعية.