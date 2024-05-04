الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان.

وفي بداية اللقاء، نقل معالي وزير الاقتصاد، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم، كما نقل فخامة الرئيس شوكت ميرضائيف أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا والزراعة، وأعرب الجانبان عن أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المُقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الأوزبكستانية علاقات شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وتدعمها أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين الشعبين الإماراتي والأوزبكي، والموروث الحضاري والإسلامي المشترك للبلدين الصديقين.

وقال معالي عبد الله بن طوق خلال اللقاء: «تنظر دولة الإمارات بإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والأنشطة مع جمهورية أوزبكستان، والتي تعد شريكاً رئيساً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، ووجهة مُحببة لمواطني دولة الإمارات للسفر والسياحة والدراسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، كما تحرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب مع شركائنا في أوزبكستان لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل».

وتأتي زيارة معالي عبدالله بن طوق والوفد المرافق له، للعاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار المشاركة في منتدى «طشقند الدولي للاستثمار»، والاتفاق على خطط عمل جديدة مع الحكومة الأوزبكية ومجتمع الأعمال الأوزبكي، تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي ودفعه لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً، حيث تشمل الزيارة انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الأوزبكية.

ضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 24 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها وزارة المالية، وزارة الاستثمار، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، موانئ دبي العالمية، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، غرفة تجارة وصناعة عجمان، مصدر، شركة حلول المياه المستدامة القابضة «SWS»، صندوق أبوظبي للتنمية.